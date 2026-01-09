R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ C u r i o s o c h e G i o r g i a M e l o n i , a b i l i s s i m a n e l f a r e p r o p a g a n d a , o g g i a c c u s i l ’ A n m d i f a r e p r o p a g a n d a p e r i l n o , a v e n d o s o l o d e n u n c i a t o q u e l l o c h e a v v e r r e b b e n e l c a s o d i v i t t o r i a d e l s ì . Q u e l l a d i o g g i è s e m b r a t a u n a c o n f e r e n z a s t a m p a d i i n i z i n o l e g i s l a t u r a m e n t r e s i a m o a l q u a r t o a n n o d i g o v e r n o d i G i o r g i a M e l o n i . Q u e l l a d i o g g i n o n è s t a t a l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i u n g o v e r n o c h e g o v e r n a , m a d i u n g o v e r n o c h e d e v e s o p r a v v i v e r e e s i a r r o c c a : n e r v o s o , i r r i t a t o d a l l e d o m a n d e , a n c o r a f e r m o a l “ f a r e m o ” d o p o q u a t t r o m a n o v r e , i n c a p a c e d i d a r e u n a s o l a r i s p o s t a v e r a s u c a s a , e n e r g i a , s a l a r i e s a n i t à , m e n t r e c o n t i n u a a s c a r i c a r e l e c o l p e s u l p a s s a t o e a d a t t a c c a r e l a m a g i s t r a t u r a i n v i s t a d e l r e f e r e n d u m ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a a ‘ 5 m i n u t i ’ s u R a i 1 .