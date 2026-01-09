R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i c h i a m a ' a s s e r t i v i ' i m e t o d i d i T r u m p e d i f e n d e i p o t e n t i , i g n o r a l a p a r o l a E u r o p a e n e l p a e s e l a s c i a g l i s t i p e n d i f e r m i , l a c a s s a i n t e g r a z i o n e a l l e s t e l l e e l a s a n i t à p u b b l i c a f u o r i d a l r a c c o n t o : q u e s t a d e s t r a p a r l a m o l t o e d e c i d e p o c o , s t a c o n i m i l i a r d a r i e c h i e d e p a z i e n z a a c h i è g i à i n d i f f i c o l t à . N o i s c e g l i a m o l ’ a l t r a p a r t e , q u e l l a d i c h i l a v o r a e n o n p u ò p i ù a s p e t t a r e ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i F r a n c e s c o B o c c i a a ‘ 5 m i n u t i ’ s u R a i 1 .