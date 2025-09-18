R o m a , 1 8 s e t ( A d n k r o n o s ) - S e d u t a s o s p e s a a l l a C a m e r a s u b i t o d o p o i l v o t o s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a . L a c a p o g r u p p o d e l P d C h i a r a B r a g a a v e v a p r e s o l a p a r o l a p e r c r i t i c a r e i l m e m b r i d e l g o v e r n o c h e s i e r a n o u n i t i a l b a t t i m a n i d e l l a m a g g i o r a n z a p e r i l s ì a l p r o v v e d i m e n t o , q u a n d o è s a l i t a l a t e n s i o n e t r a m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n o c o n d i v e r s i d e p u t a t i c h e h a n n o l a s c i a t o g l i s c r a n n i p e r s c e n d e r e a l c e n t r o d e l l ' e m i c i c l o . D o p o d i v e r s i r i c h i a m i a i d e p u t a t i , t r a q u e s t i D o n n o ( M 5 s ) , i l p r e s i d e n t e d i t u r n o S e r g i o C o s t a h a s o s p e s o .