R o m a , 1 8 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ S a p p i a m o t u t t i q u a n t o s i a d i f f i c i l e i n I t a l i a t o c c a r e i l s i s t e m a g i u d i z i a r i o , e q u a n t o s i a s t a t o c o m p l e s s o a r r i v a r e c o s ì v e l o c e m e n t e a q u e s t o i m p o r t a n t e p a s s a g g i o , c o n l a r i f o r m a s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e c h e o g g i t e r m i n e r à l a t e r z a l e t t u r a i n P a r l a m e n t o . S i a m o c e r t i c h e i c i t t a d i n i v o g l i o n o f o r t e m e n t e q u e s t a r i f o r m a , u n a g i u s t i z i a e q u a , v o g l i o n o c h e v e n g a n o c o r r e t t e l e s t o r t u r e e s i s t e n t i . Q u i n d i s i a m o s t r a c o n v i n t i c h e i l r e f e r e n d u m p r e m i e r à l ’ a z i o n e d e l l ’ e s e c u t i v o ” . C o s ì M a t i l d e S i r a c u s a n o , s o t t o s e g r e t a r i o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o e d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a ' S t a r t ' s u S k y T g 2 4 . “ L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e s a r à u n t r a g u a r d o i m p o r t a n t i s s i m o . P e r r i f o r m a r e l a g i u s t i z i a n o i s i a m o p a r t i t i c o n i l d d l N o r d i o , c o n l ’ a b o l i z i o n e d e l l ’ a b u s o d ’ u f f i c i o , c o n l e l i m i t a z i o n i a l l ’ u t i l i z z o i n d i s c r i m i n a t o d e l l e i n t e r c e t t a z i o n i , c o n i l r e c e p i m e n t o d e l l a d i r e t t i v a s u l l a p r e s u n z i o n e d i i n n o c e n z a . A b b i a m o f a t t o u n p e r c o r s o e i l l a v o r o c o n t i n u e r à . C o n l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e v e r r à g a r a n t i t o u n p r o c e s s o e q u o , n e l q u a l e c o l u i c h e g i u d i c a è e q u i d i s t a n t e d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o e d a l l ’ a v v o c a t o d i d i f e s a , e n o n è i n v e c e a m i c o e c o l l e g a d e l p m . È u n s e g n a l e m o l t o i m p o r t a n t e p e r i c i t t a d i n i ” , c o n c l u d e .