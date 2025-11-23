R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l m i n i s t r o N o r d i o c o n f e r m a o g g i a n c o r a u n a v o l t a c h e l a s u a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e n o n r i s o l v e n e s s u n o d e i p r o b l e m i d e l l a g i u s t i z i a . P e n o s e e i m b a r a z z a n t i l e p a r o l e s u q u a n t o f a t t o c o n a l t r i p r o v v e d i m e n t i " . C o s ì i n u n a n o t a D e b o r a S e r r a c c h i a n i , r e s p o n s a b i l e G i u s t i z i a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " I l P n r r d e l l a g i u s t i z i a è u n f a l l i m e n t o , e d i n f a t t i h a n n o d o v u t o m e t t e r e i n p i e d i u n d e c r e t o p e r m i s u r e u r g e n t i ( d o p o t r e a n n i d i g o v e r n o ? ) c h e s p o s t a i m a g i s t r a t i c o m e M u s s o l i n i i s u o i c a r r a r m a t i , c h e a d d i r i t t u r a p r e v e d e c h e u n a c a u s a i s t r u i t a a T r i e s t e v e n g a d e c i s a p e r b u o n a p a c e d e g l i a v v o c a t i a P a l e r m o . E c h e d i r e d e l p r o c e s s o p e n a l e t e l e m a t i c o l a c u i a p p f a a d d i r i t t u r a s p a r i r e i f a s c i c o l i ? E c h e d i r e d e i l a v o r a t o r i e d e l l e l a v o r a t r i c i d e l l ’ u f f i c i o p e r i l p r o c e s s o f o n d a m e n t a l i p e r g l i u f f i c i g i u d i z i a r i s u l l a c u i s t a b i l i z z a z i o n e i l m i n i s t e r o è a n c o r a s i l e n t e ? S e i l m i n i s t r o o l t r e a r i c e t t a z i o n i s t o r i c h e , c o n v e g n i , c a m p a g n e e l e t t o r a l i e i n t e r v i s t e , a n d a s s e a n c h e a v i a A r e n u l a , s c o p r i r e b b e c h e l i c ’ è i l M i n i s t e r o d e l l a g i u s t i z i a . "