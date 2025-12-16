R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ C o l p i s c o n o e p r e o c c u p a n o l e p a r o l e p r o n u n c i a t e o g g i d a l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a L o r e n z o F o n t a n a s u l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e . L a t e r z a c a r i c a d e l l o S t a t o a n n u n c i a c o m e c e r t a l a d a t a d i m a r z o , b e n s a p e n d o c h e l a q u e s t i o n e d e l c a l c o l o d e i t e r m i n i e d e l l a d e f i n i z i o n e d e l l a d a t a è t u t t ’ a l t r o c h e p a c i f i c a e d è o g g e t t o , i n q u e s t e s e t t i m a n e , d i u n e v i d e n t e i n t e r v e n t i s m o d e l G o v e r n o c h e s p i n g e p e r u n ’ a n t i c i p a z i o n e f o r z a t a " . C o s ì l a d e p u t a t a d e m o c r a t i c a , r e s p o n s a b i l e g i u s t i z i a d e l P d , D e b o r a S e r r a c c h i a n i . " C h e i l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a s i s p i n g a a i n d i c a r e a p e r t a m e n t e m a r z o c o m e d a t a d e l r e f e r e n d u m n o n è u n f a t t o n e u t r o . È u n a p r e s a d i p o s i z i o n e c h e r i s c h i a d i l e g i t t i m a r e u n a l e t t u r a p o l i t i c a e g o v e r n a t i v a d i u n p a s s a g g i o c h e d o v r e b b e e s s e r e r i g o r o s a m e n t e i s t i t u z i o n a l e e r e g o l a t o d a l l e p r e r o g a t i v e c o s t i t u z i o n a l i , n o n d a d i c h i a r a z i o n i a n t i c i p a t e . A n c o r a p i ù s o r p r e n d e n t e è s e n t i r e i l P r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o p a r l a r e d i “ e s e r c i z i o d i d e m o c r a z i a ” s e n z a a l c u n r i f e r i m e n t o a l r u o l o d e l P a r l a m e n t o s t e s s o , c h e s u q u e s t a r i f o r m a è s t a t o d i f a t t o e s a u t o r a t o ” .