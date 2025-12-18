R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o l ’ a t t i v i s m o c h e a b b i a m o v i s t o i n q u e s t i g i o r n i , i l G o v e r n o a r r i v a p e r s i n o a p r e s e n t a r e u n e m e n d a m e n t o s u l l a d a t a d e l r e f e r e n d u m , c h e i l m i n i s t r o C i r i a n i è s t a t o c o s t r e t t o p r i m a a s m e n t i r e e p o i a r i t i r a r e . S i t r a t t a d i u n e m e n d a m e n t o g r a v i s s i m o , c h e r a p p r e s e n t a u n a t t o d i a r r o g a n z a i s t i t u z i o n a l e e u n t e n t a t i v o e v i d e n t e d i a g g i r a r e l e r e g o l e . È u n f a t t o c h e d e s t a g r a n d e p r e o c c u p a z i o n e : s t i a m o a s s i s t e n d o a u n a f o r z a t u r a d e l l e p r o c e d u r e d e m o c r a t i c h e . L ’ a t t i v i s m o d e l G o v e r n o a n c h e s u q u e s t o d e l i c a t o p a s s a g g i o è i l s e g n a l e e v i d e n t e d e l l a d i f f i c o l t à d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i , p r e o c c u p a t a d a l f a t t o c h e i l ‘ N o ’ c o n t i n u i a c r e s c e r e n e i s o n d a g g i . C i a u g u r i a m o c h e i l G o v e r n o o r a s i f e r m i e c h e n o n f o r z i a n c o r a u n a v o l t a l a l e g g e ” . C o s ì l a r e s p o n s a b i l e G i u s t i z i a d e l P d , l a d e p u t a t a D e b o r a S e r r a c c h i a n i .