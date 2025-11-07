R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a r i f o r m a d e l l a G i u s t i z i a è u n a b a n d i e r i n a d a l f o r t i s s i m o v a l o r e i c o n i c o , p e r c h é l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e v u o l d i r e t u t t o e i l c o n t r a r i o d i t u t t o , p e r c o m e l ' h a n n o s c r i t t o n e l l a s o s t a n z a è i l n i e n t e . 2 8 m a g i s t r a t i a l l ' a n n o c h e p o s s o n o e s s e r e b l o c c a t i , n o i f a c c i a m o u n a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e p e r 2 8 p e r s o n e e a b b i a m o u n m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a c h e d i c e c h e a G a r l a s c o l a g i u s t i z i a s i d e v e a r r e n d e r e " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i , i n t e r v e n e n d o a L i n k i e s t a f e s t i v a l 2 0 2 5 .