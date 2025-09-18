R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' o k d e l l a C a m e r a i n t e r z a l e t t u r a a l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a r a p p r e s e n t a " u n a v i t t o r i a , c h e n o n d e v e e s s e r e v i s s u t a , l o r i p e t o p e r l ' e n n e s i m a v o l t a , c o m e u n a s c o n f i t t a d e l l a m a g i s t r a t u r a , t a n t o m e n o c o m e u n a f o r m a d i t e n t a t a u m i l i a z i o n e d e l l a m a g i s t r a t u r a , a l l a q u a l e m i s e n t o a n c o r a d i a p p a r t e n e r e " . L o a f f e r m a i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , C a r l o N o r d i o . R i s p o n d e n d o a l l e c r i t i c h e d e l l ' o p p o s i z i o n e , i l G u a r d a s i g g i l i c o n s i d e r a " n o r m a l e u n c e r t o e n t u s i a s m o , a n c h e p e r l a m a g g i o r a n z a s c h i a c c i a n t e c h e g i à s i e r a v i s t a n e l l a p r i m a t o r n a t a d e l l e v o t a z i o n i e c h e o g g i s i è r i p e t u t a , c o n u n ' e v i d e n z a c h e s a r à c o n f e r m a t a o v v i a m e n t e a l S e n a t o e c h e p e n s o s a r à c o n f e r m a t a d u r a n t e i l r e f e r e n d u m " .