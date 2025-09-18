R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I n p o l i t i c a b i s o g n a s e m p r e a s p e t t a r s i c h e c h i è s c o n f i t t o c e r c h i d i a n n a c q u a r e l ' a m a r e z z a d e l l a s c o n f i t t a c o n u n a s o r t a d i d i v e r s i o n e . I n q u e s t o c a s o l a b a g a r r e è s t a t a e v i d e n t e m e n t e p r o v o c a t a p e r s m i n u i r e l ' i m p o r t a n z a d e l l a v i t t o r i a d e l l a m a g g i o r a n z a s u u n a r g o m e n t o e s s e n z i a l e c o m e l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a . D i c i a m o c h e i n p o l i t i c a c i s t a , i o n o n s o n o u n a n i m a l e p o l i t i c o , s o n o e n t r a t o i n t a r d a e t à , m a c o n o s c e n d o l a s t o r i a e c o n o s c e n d o l e r e g o l e d e l l a p o l i t i c a n o n m i s c a n d a l i z z o s e l ' o p p o s i z i o n e c e r c a a p p u n t o d i a n n a c q u a r e u n a s c o n f i t t a c o n u n a d i v e r s i o n e " . L o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , C a r l o N o r d i o , c o m m e n t a n d o q u a n t o a c c a d u t o n e l l ' A u l a d e l l a C a m e r a s u b i t o d o p o l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a . " N o i n o n a b b i a m o a f f a t t o a p p l a u d i t o , m i p a r e c h e u n c e r t o e n t u s i a s m o s i a p i ù c h e n o r m a l e " , h a p o i p u n t u a l i z z a t o i l G u a r d a s i g i l l i .