P a l e r m o , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l t e m a d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e f a p a r t e d i u n c a p i t o l o p i ù a m p i o d i q u e s t a l i n e a g o v e r n a t i v a , q u e l l a d i i n d u r r e n e i c i t t a d i n i u n a g r a n d e s f i d u c i a n e i g i u d i c i c h e , t a l v o l t a , s i c o n c r e t i z z a i n u n v e r o e p r o p r i o o d i o n e i c o n f r o n t i d e i g i u d i c i " . E ' l a d e n u n c i a d i A l f r e d o M o r v i l l o , f r a t e l l o d i F r a n c e s c a M o r v i l l o , l a m o g l i e d e l g i u d i c e G i o v a n n i F a l c o n e , i n t e r v e n e n d o a l d i b a t t i t o s u l l a g i u s t i z i a o r g a n i z z a t o d a A n t i m a f i a D u e m i l a . " H a n n o a v u t o u n a c a p a c i t à d i i n d u r r e n e i c i t t a d i n i i l c o n v i n c i m e n t o c h e i g i u d i c i s i a n o c o n d i z i o n a t i d a l f a t t o c h e a p p a r t e n g o n o , c o n i p m , a l l a m a g i s t r a t u r a , d a n d o u n a i m m a g i n e a l l a g e n t e d e l m a g i s t r a t o c o m e d i u n a s o r t a d i m a s c a l z o n e - d i c e M o r v i l l o - p e r c h é i l m a g i s t r a t o c h e n o n è i m p a r z i a l e n o n p u ò c h e e s s e r e d e f i n i t o u n m a s c a l z o n e . N o n c r e d o c h e s i p o s s a d i r e c h e i n I t a l i a a b b i a m o d e i g i u d i c i m a s c a l z o n i , a n c h e p e r c h é g l i a t t a c c h i n o n s o n o l e g a t i a s i n g o l i e p i s o d i , m a s o n o d i c a r a t t e r e g e n e r a l e " . A g g i u n g e : " E ’ u n g i o c o t a l m e n t e e v i d e n t e p e r c h i v u o l e a p r i r e g l i o c c h i . L a g e n t e è b e r s a g l i a t a d a q u e s t a m a s s a d i i n f o r m a z i o n e p i l o t a t a , s i è f a t t a i l c o n v i n c i m e n t o c h e i g i u d i c i n o n s o n o p i ù a f f i d a b i l i . E ’ q u a l c o s a d i m o l t o f a c i l e " . P e r M o r v i l l o , e x m a g i s t r a t o , i l " r i s u l t a t o è r a g g i u n t o : l a g e n t e n o n h a f i d u c i a n e i g i u d i c i , c o n v i n t i c h e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e r i s o l v e r à q u e s t o p r o b l e m a n o n c u r a n d o s i d i s p i e g a r e l a m o t i v a z i o n e c h e s t a a l l a b a s e " .