R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a m a t t i n a , p r e s s o l ' U f f i c i o S e r v i z i o P r e r o g a t i v e e I m m u n i t à d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , h o f i r m a t o l a r i c h i e s t a d i r e f e r e n d u m s u l t e s t o d i l e g g e c o s t i t u z i o n a l e s u l l a G i u s t i z i a . C o n q u e s t o a t t o s i a p r e l a f a s e i n c u i s a r a n n o g l i i t a l i a n i a s c e g l i e r e . È a l o r o c h e v o g l i a m o r e s t i t u i r e l a p a r o l a s u u n a r i f o r m a d i c i v i l t à , a t t e s a d a d e c e n n i , c h e g r a z i e a l g o v e r n o g u i d a t o d a G i o r g i a M e l o n i è d i v e n t a t a f i n a l m e n t e r e a l t à " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a F e d e r i c o M o l l i c o n e . " L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e t r a m a g i s t r a t u r a g i u d i c a n t e e r e q u i r e n t e g a r a n t i s c e u n g i u d i c e t e r z o e i m p a r z i a l e , n o n p i ù c o n d i z i o n a t o d a l l e p r o c u r e e d a l l e c o r r e n t i . L a s o v r a n i t à a p p a r t i e n e a l p o p o l o , e d e l g i u d i z i o d e g l i i t a l i a n i n o n a b b i a m o p a u r a : s a r à p r o p r i o i l l o r o v o t o a c o n f e r m a r e c h e l a G i u s t i z i a d e v e t o r n a r e a d e s s e r e g i u s t a , e q u i l i b r a t a e d a v v e r o a l s e r v i z i o d e i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .