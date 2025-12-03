R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N o n c i s t u p i s c e i l p a r e r e c o n t r a r i o d e l g o v e r n o s u l n o s t r o o d g c h e c h i e d e d i i n t r a p r e n d e r e t u t t e l e a z i o n i n e c e s s a r i e p e r c o n t r i b u i r e a d a p p r o v a r e r a p i d a m e n t e l a p r o p o s t a d i d i r e t t i v a e u r o p e a a n t i c o r r u z i o n e " . C o s ì i n a u l a a l l a C a m e r a l a d e p u t a t a M 5 S V a l e n t i n a D ' O r s o , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a . " I e r i i n s e d e d i t r i l o g o e u r o p e o l a b o z z a d e l t e s t o è s t a t a a p p r o v a t a d o p o u n l u n g h i s s i m o s t a l l o d o v u t o a n c h e a l l ' o s t r u z i o n i s m o d e l g o v e r n o i t a l i a n o . I l p e r c h è d i q u e s t a o p p o s i z i o n e è p r e s t o d e t t o : l a d i r e t t i v a o b b l i g h e r à l ' I t a l i a a r e i n t r o d u r r e u n a n o r m a c h e p u n i s c a l ' e s e r c i z i o i l l e c i t o d e l l a f u n z i o n e p u b b l i c a , m e g l i o n o t o c o m e a b u s o d ' u f f i c i o , i l b r o d o d i c o l t u r a d e l l a c o r r u z i o n e . S ì , p r o p r i o q u e l r e a t o c a n c e l l a t o c o n v a n t o d a l g o v e r n o M e l o n i - N o r d i o . L ' I t a l i a h a t e n u t o i n o s t a g g i o l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e p e r c h è v o l e v a e v i t a r e l ' e n n e s i m a b r u t t a f i g u r a p e r s è s t e s s o , p e r f o r t u n a a t e n e r e a l t o i l n o m e d e l l ' I t a l i a c ' e r a t r a i r e l a t o r i l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e l M 5 S G i u s e p p e A n t o c i , c h e r i n g r a z i o p e r l a d e t e r m i n a z i o n e c o n c u i s i è b a t t u t o . C o n i l p a r e r e c o n t r a r i o a l l ' o d g i l g o v e r n o c i p r e a n n u n c i a c h e n o n i n t e n d e r e c e p i r e l a d i r e t t i v a a n t i c o r r u z i o n e " . " I l P a e s e c h e e r a a v a n g u a r d i a n e l m o n d o c o n l a l e g g e S p a z z a c o r r o t t i s i s t a r i d u c e n d o a d e s s e r e f a n a l i n o d i c o d a e u n o S t a t o c a n a g l i a s u q u e s t o t e m a f o n d a m e n t a l e p e r l a l e g a l i t à p e r c o l p a d i u n g o v e r n o s c e l l e r a t o . N o i n o n v o g l i a m o l a s c i a r e s o l i e i n d i f e s i i c i t t a d i n i e s p o s t i a a b u s i d i p o t e r e , c l i e n t e l i s m i e s o p r u s i c o m e i f a v o r i t i s m i n e i c o n c o r s i e n e l l e l i s t e d ' a t t e s a n e l l a s a n i t à . N o i d i f e n d i a m o i c i t t a d i n i o n e s t i e c o m b a t t i a m o i l c u f f a r i s m o " .