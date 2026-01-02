R o m a , 2 g e n ( A d n k r o n o s ) - " D a l l a l e t t u r a d e l l ’ a r t i c o l o p u b b l i c a t o o g g i s u l C o r r i e r e d e l l a S e r a e m e r g e r e b b e l a p r e s e n z a d i d o c u m e n t i r i s e r v a t i , p a r e u n v e r o e p r o p r i o d o s s i e r a m i o n o m e , c h e p o i s a r e b b e s t a t o c o p i a t o e u l t e r i o r m e n t e t r a f u g a t o . S i a m o p r o b a b i l m e n t e d i f r o n t e a l l ’ e n n e s i m o c a p i t o l o d e l l ’ i m m e n s o s c a n d a l o d i c u i s o n o s t a t o v i t t i m a e b e r s a g l i o f a t t o d i f u g h e d i n o t i z i e e d o s s i e r " . L o d i c e A l b e r t o D i R u b b a , t e s o r i e r e d e l l a L e g a . " A l m o m e n t o , p o s s o s o l t a n t o d i r e c o n f o r z a c h e f a r ò d i t u t t o p e r a c c e r t a r e c h i c ’ è d i e t r o t u t t o q u e s t o . H o g i à a f f r o n t a t o i l t e m a c o n i m i e i l e g a l i , c h e d e p o s i t e r a n n o n e i p r o s s i m i g i o r n i u n e s p o s t o p e r c o n o s c e r e i c o n t o r n i e s a t t i d e l l a v i c e n d a . N e l f r a t t e m p o , c o n t i n u o a n u t r i r e l a s p e r a n z a c h e s u l l a m i a v i c e n d a l a v e r i t à s i a i n a r r e s t a b i l e e s o n o c e r t o c h e e m e r g e r à t u t t a , r e s t i t u e n d o m i g i u s t i z i a e d i g n i t à ” , a g g i u n g e .