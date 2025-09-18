R o m a , 1 8 s e t ( A d n k r o n o s ) - " C o n f e r m o i l m i o v o t o a f a v o r e s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , n o n o s t a n t e l a m o d a l i t à c o n c u i M e l o n i h a v o l u t o p o r t a r e a c a s a q u e s t a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e s i a t o t a l m e n t e s b a g l i a t a e s i a u n m e t o d o c h e p r e f i g u r a , a m i o a v v i s o , l ' e v o l u z i o n e , o m e g l i o l ' i n v o l u z i o n e d i u n e v e n t u a l e b i s d i M e l o n i a P a l a z z o C h i g i . U n a i n v o l u z i o n e v e r s o l a d e m o c r a z i a s c a r n i f i c a t a " . L o d i c e i l d e p u t a t o d i + E u r o p a B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a . " M a q u e s t a n o n è u n a r i f o r m a m e l o n i a n a o d i N o r d i o e n o n è n e m m e n o u n a r i f o r m a b e r l u s c o n i a n a . Q u e s t a è u n a r i f o r m a r a d i c a l e , l i b e r a l e , p a n n e l l i a n a - p r o s e g u e D e l l a V e d o v a - . V o t o s ì n o n s o l o n e l m e r i t o m a a n c h e p e r u n a c o n s i d e r a z i o n e p o l i t i c a : i o r i t e n g o c h e s i d e b b a c o s t r u i r e u n ' a l l e a n z a p e r l ' a l t e r n a t i v a i n g r a d o d i b a t t e r e M e l o n i , e p e r c h é m a i d o b b i a m o r i s c h i a r e d i e s c l u d e r e d a q u e s t a a l l e a n z a t u t t i i l i b e r a l i , r a d i c a l i , r i f o r m a t o r i e g a r a n t i s t i , f o r t e m e n t e c r i t i c i c o n i l g o v e r n o M e l o n i m a c h e h a n n o s e m p r e p e n s a t o c h e q u e s t a f o s s e u n a r i f o r m a n e c e s s a r i a e c h e q u i n d i n o n r i t e n g o n o c h e s i d e b b a v o t a r e n o s o l o p e r c h é l a f a q u e s t o g o v e r n o ? ” , c o n c l u d e .