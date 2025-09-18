Roma, 18 set.-(Adnkronos) - Un traguardo storico, che rende onore allimpegno assoluto di Forza Italia e del governo. La separazione delle carriere è il primo serio tentativo di riformare la giustizia sulla base di un progetto ispirato da criteri di civiltà politica. Sbaglia la sinistra a contestare frontalmente ciò che in altri anni sosteneva: un processo equo è una garanzia per tutti. Così Isabella De Monte, deputata di Forza Italia e vice responsabile del dipartimento Esteri, durante lapprovazione della riforma alla Camera per la terza lettura.