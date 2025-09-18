R o m a , 1 8 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ U n t r a g u a r d o s t o r i c o , c h e r e n d e o n o r e a l l ’ i m p e g n o a s s o l u t o d i F o r z a I t a l i a e d e l g o v e r n o . L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e è i l p r i m o s e r i o t e n t a t i v o d i r i f o r m a r e l a g i u s t i z i a s u l l a b a s e d i u n p r o g e t t o i s p i r a t o d a c r i t e r i d i c i v i l t à p o l i t i c a . S b a g l i a l a s i n i s t r a a c o n t e s t a r e f r o n t a l m e n t e c i ò c h e i n a l t r i a n n i s o s t e n e v a : u n p r o c e s s o e q u o è u n a g a r a n z i a p e r t u t t i ” . C o s ì I s a b e l l a D e M o n t e , d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a e v i c e r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o E s t e r i , d u r a n t e l ’ a p p r o v a z i o n e d e l l a r i f o r m a a l l a C a m e r a p e r l a t e r z a l e t t u r a .