R o m a , 1 8 s e t ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i a p p l a u d e d a i b a n c h i d e l g o v e r n o . I l g o v e r n o d o v r e b b e a l z a r s i e r i s p o n d e r e s u q u e l l o c h e l e o p p o s i z i o n i h a n n o c h i e s t o d a g i o r n i s u G a z a a n z i c h è f a r e q u e s t a s c e n a p a t e t i c a d i c u i a n c h e i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i s i è r e s o p r o t a g o n i s t a , a l z a r s i i n p i e d i p e r a p p l a u d i r e " . L o h a d e t t o l a c a p o g r u p p o d e l P d a l l a C a m e r a C h i a r a B r a g a i n a u l a d o p o i l v o t o s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a .