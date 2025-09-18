R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N o n e s i s t o n o c u r e r i s o l u t i v e p e r l a S l a . L e d i a g n o s i a r r i v a n o a n c o r a t r o p p o t a r d i . I p e r c o r s i d i a s s i s t e n z a v a r i a n o s e n s i b i l m e n t e d a r e g i o n e a r e g i o n e . E i n t a n t o , i n I t a l i a , c i r c a 6 m i l a p e r s o n e c o n v i v o n o c o n l a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a , u n a d e l l e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e p i ù g r a v i e c o m p l e s s e , c h e c o l p i s c e n o n s o l o i l f i s i c o , m a l a q u o t i d i a n i t à e l a d i g n i t à d e l p a z i e n t e e d e l l ' i n t e r a f a m i g l i a . I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l l a S l a - c h e d a q u e s t ' a n n o r i c o r r e u f f i c i a l m e n t e i l 1 8 s e t t e m b r e - l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) s o t t o l i n e a l ' i m p o r t a n z a d i t e n e r e a l t a l ' a t t e n z i o n e s u l l a m a l a t t i a e r i b a d i s c e l a n e c e s s i t à d i c o n s o l i d a r e l ' i m p e g n o i n 3 a m b i t i f o n d a m e n t a l i : r i c e r c a , e q u i t à d i a c c e s s o a l l e c u r e e i n t e g r a z i o n e d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e n e i p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i . " N e g l i u l t i m i a n n i l a r i c e r c a h a a p e r t o p r o s p e t t i v e i m p o r t a n t i : f a r m a c i m i r a t i , t r i a l c l i n i c i i n t e r n a z i o n a l i , n u o v e t e c n o l o g i e p e r i l m o n i t o r a g g i o e l a c o m u n i c a z i o n e - d i c h i a r a A l e s s a n d r o P a d o v a n i , p r e s i d e n t e S i n - M a i p r o g r e s s i s c i e n t i f i c i n o n p o s s o n o r e s t a r e c o n f i n a t i a l l a s p e r i m e n t a z i o n e . P e r c h é a b b i a n o u n i m p a t t o r e a l e s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e , è f o n d a m e n t a l e g a r a n t i r e a t u t t i i p a z i e n t i u n a c c e s s o t e m p e s t i v o a l l a d i a g n o s i , a t e r a p i e a g g i o r n a t e e a u n ' a s s i s t e n z a r e a l m e n t e m u l t i d i s c i p l i n a r e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l u o g o d i r e s i d e n z a " . L ' I t a l i a - r i c o r d a l a S i n - d a t e m p o s v o l g e u n r u o l o d i p r i m o p i a n o n e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a s u l l a S l a . N e u r o l o g i e c e n t r i i t a l i a n i p a r t e c i p a n o a t t i v a m e n t e a s t u d i c l i n i c i i n t e r n a z i o n a l i , c o n t r i b u e n d o s i a a l l o s v i l u p p o d i t e r a p i e d i p r e c i s i o n e p e r l e f o r m e g e n e t i c h e d e l l a m a l a t t i a , s i a a l l a c o m p r e n s i o n e e a l t r a t t a m e n t o d e l l a S l a s p o r a d i c a , c h e r a p p r e s e n t a l a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e i c a s i . T u t t a v i a , r i m a n e a n c o r a t r o p p o a m p i o i l d i v a r i o t r a i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a e l a l o r o a p p l i c a z i o n e o m o g e n e a s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . " L a p r e s a i n c a r i c o d e l p a z i e n t e c o n S l a d e v e e s s e r e c o m p l e t a e c o n t i n u a t i v a , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i é q u i p e m u l t i d i s c i p l i n a r i c h e i n c l u d a n o n e u r o l o g i , p n e u m o l o g i , t e r a p i s t i , n u t r i z i o n i s t i , p s i c o l o g i e a s s i s t e n t i s o c i a l i - s o t t o l i n e a M a s s i m i l i a n o F i l o s t o , c o o r d i n a t o r e d e l G r u p p o d i s t u d i o N e u r o g e n e t i c a e M a l a t t i e r a r e d e l l a S i n - O g g i , p u r t r o p p o , i l l i v e l l o e l a q u a l i t à d e l l ' a s s i s t e n z a v a r i a n o a n c o r a m o l t o d a u n a r e g i o n e a l l ' a l t r a . E ' q u i n d i i n d i s p e n s a b i l e l a v o r a r e p e r r e n d e r e i m o d e l l i a s s i s t e n z i a l i p i ù u n i f o r m i , a c c e s s i b i l i e s o s t e n i b i l i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e " . U n a l t r o a m b i t o s u c u i l a S i n i n v i t a a r i f l e t t e r e è q u e l l o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e , c h e r a p p r e s e n t a n o u n a f r o n t i e r a c o n c r e t a d i m i g l i o r a m e n t o n e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i . L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t a a p r e n d o s c e n a r i p r o m e t t e n t i p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e , m e n t r e i d i s p o s i t i v i d i c o m u n i c a z i o n e a u m e n t a t i v a e a l t e r n a t i v a ( C a a ) o f f r o n o s t r u m e n t i e f f i c a c i p e r m a n t e n e r e l ' a u t o n o m i a a n c h e n e l l e f a s i p i ù a v a n z a t e d e l l a m a l a t t i a . " A b b i a m o o g g i a d i s p o s i z i o n e t e c n o l o g i e c h e p o s s o n o f a r e u n a g r a n d e d i f f e r e n z a p e r i p a z i e n t i - s p i e g a N i c o l a T i c o z z i , c o o r d i n a t o r e d e l G r u p p o d i s t u d i o M a l a t t i e d e l m o t o n e u r o n e S i n - I l p u n t o , p e r ò , è g a r a n t i r e c h e q u e s t i s t r u m e n t i n o n s i a n o r i s e r v a t i a p o c h i , m a e n t r i n o s t a b i l m e n t e n e i p e r c o r s i p u b b l i c i d i c u r a , c o n c r i t e r i d i a c c e s s i b i l i t à c h i a r i e c o n u n s o s t e g n o r e a l e d a p a r t e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o " . L a G i o r n a t a i t a l i a n a d e l l a S l a n o n è s o l o u n m o m e n t o p e r f a r e i l p u n t o s u l l e c o n o s c e n z e s c i e n t i f i c h e - r i m a r c a l a S i n - m a s o p r a t t u t t o u n ' o c c a s i o n e p e r r i c o r d a r e c h e d i e t r o o g n i c a s o d i S l a c i s o n o s t o r i e , v o l t i , f a m i g l i e . E c h e l a b a t t a g l i a c o n t r o q u e s t a m a l a t t i a n o n p u ò e s s e r e p o r t a t a a v a n t i s o l o n e i l a b o r a t o r i : s e r v o n o s c e l t e p o l i t i c h e , o r g a n i z z a t i v e e c u l t u r a l i c h e m e t t a n o a l c e n t r o l a p e r s o n a . " C o m e c o m u n i t à s c i e n t i f i c a - c o n c l u d e T i c o z z i - c o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e p e r p o r t a r e i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a d a l l a t e o r i a a l l a p r a t i c a , r i d u c e n d o s e m p r e d i p i ù i l t e m p o t r a l a s c o p e r t a e l ' a p p l i c a z i o n e c l i n i c a . M a s e r v e u n i m p e g n o c o l l e t t i v o , a f f i n c h é o g n i p r o g r e s s o d i v e n t i u n a s p e r a n z a c o n c r e t a p e r i p a z i e n t i d i o g g i e d i d o m a n i " .