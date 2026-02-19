R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a G i o r n a t a e u r o p e a c o n t r o m o l e s t i e “ è u n a p p u n t a m e n t o i m p o r t a n t e , c h e s o s t e n i a m o o r m a i d a c i n q u e a n n i e c h e v e d e m o l t i s s i m e i s t i t u z i o n i c o i n v o l t e . S i a m o v e r a m e n t e c o n t e n t i p e r c h é , o l t r e c h e c o n l a F i s e - F e d e r a z i o n e i t a l i a n a s p o r t e q u e s t r i - s o n o q u i c o n n o i t a n t i s s i m e a u t o r i t à e t a n t i c a m p i o n i d e l l o s p o r t . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e s t i a m o l a v o r a n d o b e n e , c r e a n d o t a n t e s i n e r g i e a f a v o r e d e i n o s t r i r a g a z z i ” . L o d i c e L u c a M a s s a c c e s i , p r e s i d e n t e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e b u l l i s m o e d i s a g i o g i o v a n i l e , i n t e r v e n e n d o a R o m a a l l a q u i n t a G i o r n a t a e u r o p e a c o n t r o m o l e s t i e , n a t a s u i m p u l s o d e l l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a S p o r t E q u e s t r i ( F i s e ) e s o s t e n u t a d a n u m e r o s e r e a l t à i s t i t u z i o n a l i e a s s o c i a t i v e . “ S t i a m o m e t t e n d o a t e r r a a t t i v i t à c o n c r e t e - a g g i u n g e - c o m e q u e l l o c h e f a c c i a m o c o n l a B l u e B o x d i D e d e m S . p . A , u n ' i n i z i a t i v a i m p o r t a n t e a l s e r v i z i o d e i n o s t r i r a g a z z i . I n o l t r e , i l 2 0 e 2 1 m a g g i o , c i s a r à i l p r o s s i m o a p p u n t a m e n t o a n n u a l e d e l l ' O s s e r v a t o r i o . A l l e d u e m a t t i n a t e s a r a n n o p r e s e n t i 5 0 0 0 r a g a z z i e s i t e r r a n n o o t t o p a n e l e c i s a r a n n o 1 2 t e s t i m o n i a l . S i t r a t t a d i c a m p i o n i d e l m o n d o , O l i m p i c i e p a r a l i m p i c i , c h e s i m e t t e r a n n o a d i s p o s i z i o n e d e i r a g a z z i ” c o n d i v i d e n d o l e l o r o s t o r i e “ a l l ' i n s e g n a d e l l a r e s i l i e n z a , d e l l a m e t a b o l i z z a z i o n e d e l l a s c o n f i t t a , d e l s a c r i f i c i o , d e l l a v o g l i a d i v i v e r e ” .