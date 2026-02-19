R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o a d e r i t o a q u e s t a i n i z i a t i v a , c o n c e d e n d o i l n o s t r o p a t r o c i n i o , p e r c h é r i t e n i a m o s i a m o l t o i m p o r t a n t e l ’ a z i o n e p o r t a t a a v a n t i d a o r m a i q u a l c h e a n n o d a l l a F e d e r a z i o n e S p o r t E q u e s t r i - F i s e c o n l a G i o r n a t a c o n t r o l e m o l e s t i e . A n c h e l o s p o r t d e v e d a r e i l s u o s e g n a l e e i l s u o e s e m p i o p e r c o m b a t t e r e l e m o l e s t i e ” . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i G u i d o D ’ U b a l d o , p r e s i d e n t e d e l l ’ O r d i n e d e i g i o r n a l i s t i d e l L a z i o , a l l a q u i n t a e d i z i o n e d e l l a G i o r n a t a e u r o p e a c o n t r o l e m o l e s t i e , n a t a s u i m p u l s o d e l l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a S p o r t E q u e s t r i ( F i s e ) e s o s t e n u t a d a n u m e r o s e r e a l t à i s t i t u z i o n a l i e a s s o c i a t i v e . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 è s t a t a o r g a n i z z a t a p r e s s o l o S p a z i o E u r o p a E x p e r i e n c e “ D a v i d S a s s o l i ” i n P i a z z a V e n e z i a a R o m a . “ I n p a s s a t o , a n c h e n e l m o n d o s p o r t i v o c i s o n o s t a t i c a s i ” d i m o l e s t i e “ m a s o n o s t a t i m e s s i , a m i o a v v i s o , r a p i d a m e n t e m e s s i d a p a r t e - a g g i u n g e D ’ U b a l d o - Q u e s t a i n i z i a t i v a , c h e p a r t e d a l l a F i s e e s i e s t e n d e a t u t t o i l m o n d o s p o r t i v o , u n m o n d o d i l e a l t à e d i v a l o r i , è m o l t o i m p o r t a n t e . D o b b i a m o p o r r e m a s s i m a a t t e n z i o n e a q u e s t o t e m a ” . “ I g i o r n a l i s t i p o s s o n o f a r e l a l o r o p a r t e r a c c o n t a n d o c o n e s a t t e z z a l e s i t u a z i o n i , s e m p r e n e l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e d e o n t o l o g i c h e p e r q u a n t o r i g u a r d a l e p e r s o n e c o i n v o l t e , c h e p o s s o n o e s s e r e a n c h e m i n o r i e p e r s o n e d e b o l i . M a s s i m a a t t e n z i o n e , p o i , a n c h e n e i c o n f r o n t i d e i g i o r n a l i s t i m i n a c c i a t i - c o n c l u d e - S o n o i n f a t t i 2 7 i g i o r n a l i s t i c h e i n I t a l i a v i v o n o s o t t o s c o r t a e c h e s o n o q u i n d i p r i v a t i d e l l a l o r o l i b e r t à p e r a v e r e i l l u m i n a t o , c o n l e l o r o i n c h i e s t e , i l u o g h i b u i d e l m a l a f f a r e ” .