R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ M o l t o s p e s s o l o s p o r t v i e n e c o n f u s o s o l t a n t o c o n i l p r i m a t o a g o n i s t i c o . I n v e c e , s o p r a t t u t t o l e 5 1 f e d e r a z i o n i r i u n i t e s o t t o i l C o n i s o n o a n c h e u n a f i l i e r a d i v a l o r i e u n a g r a n d i s s i m a a g e n z i a f o r m a t i v a p e r i g i o v a n i . A n c h e g l i s p o r t a c a v a l l o c i a i u t a n o a v e i c o l a r e v a l o r i i m p o r t a n t i , i n u n r a p p o r t o d i c o l l a b o r a z i o n e , d i r i s p e t t o e d i f i d u c i a c o n l ' a n i m a l e . V o g l i a m o a n c h e n o i c o n t r i b u i r e a c o m b a t t e r e l e m o l e s t i e d i q u a l s i a s i g e n e r e e v e r s o c h i u n q u e a v v e n g a n o ” . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a F i s e e v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n i , M a r c o D i P a o l a , a l l a q u i n t a e d i z i o n e d e l l a G i o r n a t a e u r o p e a c o n t r o l e m o l e s t i e , p r o p o s t a d e l l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a S p o r t E q u e s t r i ( F i s e ) e s o s t e n u t a d a n u m e r o s e r e a l t à i s t i t u z i o n a l i e a s s o c i a t i v e . L ’ i n i z i a t i v a è s t a t a o r g a n i z z a t a a l l o S p a z i o E u r o p a E x p e r i e n c e “ D a v i d S a s s o l i ” i n p i a z z a V e n e z i a a R o m a .