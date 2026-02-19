R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ i n c o n t r o i s t i t u z i o n a l e o r g a n i z z a t o o g g i è m o l t o i m p o r t a n t e . S i è f i n a l m e n t e c a p i t o c h e l e p e r s o n e c h e f a n n o s e x e x t o r t i o n a d e s c a n o i p i ù f r a g i l i , q u e l l i c h e h a n n o u n a d i p e n d e n z a d a i n t e r n e t . D o b b i a m o s o s t e n e r e i n o s t r i g i o v a n i , s o n o l e f o r z e p i ù s a n e , p o r t a t o r i d i s p e r a n z a . N o n h o a d e r i t o a c a s o a l l ’ i n v i t o d e l l a F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e s p o r t e q u e s t r i ( F i s e ) : l o s p o r t è l ’ a n t i d o t o a l l a d i p e n d e n z a d a i n t e r n e t ” . L o d i c e I s i d e C a s t a g n o l a , a v v o c a t o e d e s p e r t a i n t u t e l a d e i m i n o r i , i n o c c a s i o n e d e l l a q u i n t a e d i z i o n e d e l l a G i o r n a t a e u r o p e a c o n t r o l e m o l e s t i e , n a t a s u i m p u l s o d e l l a F i s e e s o s t e n u t a d a n u m e r o s e r e a l t à i s t i t u z i o n a l i e a s s o c i a t i v e . L ’ i n i z i a t i v a è o r g a n i z z a t a p r e s s o l o S p a z i o E u r o p a E x p e r i e n c e “ D a v i d S a s s o l i ” i n P i a z z a V e n e z i a a R o m a . C a s t a g n o l a è d a l u n g o t e m p o i m p e g n a t a n e l l a p r o t e z i o n e d e i g i o v a n i e d e l l e g i o v a n i d a i p e r i c o l i d e l w e b : “ D a 1 5 a n n i c e r c o d i d i f f o n d e r e t r a f a m i g l i e , r a g a z z e , g e n i t o r i e i n s e g n a n t i l a c u l t u r a d e l l a p r i v a c y . È i m p o r t a n t e c h e s i c a p i s c a c h e t u t t o c i ò c h e v i e n e p o s t a t o r e s t a s e m p r e e o v u n q u e - s o t t o l i n e a - È i m p o r t a n t e f a r e i n i e z i o n i d i a u t o s t i m a a l l e r a g a z z e e s o p r a t t u t t o f a r c a p i r e c h e i l s e x t i n g ” , c i o è l ’ i n v i o o l a r i c e z i o n e d i m e s s a g g i , f o t o o v i d e o i n t i m i , s e s s u a l m e n t e e s p l i c i t i o s e m i n u d i , t r a m i t e c h a t o s o c i a l m e d i a , “ p u ò e s s e r e l ' o r i g i n e d e l l a s e x e x t o r t i o n , o v v e r o i l r i c a t t o p e r d a z i o n i d i d e n a r o o p p u r e p r e s t a z i o n i s e s s u a l i ” , a v v e r t e l ’ e s p e r t a c h e p o i l a n c i a u n a p p e l l o : “ G i o r n a t e c o m e q u e l l e d i o g g i s o n o i m p o r t a n t i a n c h e p e r s o s t e n e r e i g e n i t o r i - d i c e - E s s e r e g e n i t o r i o g g i è d i f f i c i l e p e r c h é i r a g a z z i s o n o m o l t o d i f f i d e n t i . S o n o c h i u s i i n s e s t e s s i . L a v i t a v i r t u a l e è u n a b o l l a . È i m p o r t a n t e p a r t e c i p a r e a l l a v i t a d e i n o s t r i r a g a z z i , s i n d a q u a n d o s o n o p i c c o l i ” , c o n c l u d e .