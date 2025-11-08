R o m a , 8 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o n c i t a D e G r e g o r i o , e d i t o r i a l i s t a d i ' L a R e p u b b l i c a ' , e M a r z i o B a r t o l o n i , c a p o s e r v i z i o d e ' I l S o l e 2 4 O r e ' , s o n o i v i n c i t o r i d e l l a v e n t i q u a t t r e s i m a e d i z i o n e d e l p r e m i o g i o r n a l i s t i c o ' G i o v a n n i M a r i a P a c e - F r a n c e s c o M a r a b o t t o ' p e r l a d i v u l g a z i o n e s c i e n t i f i c a . I l r i c o n o s c i m e n t o è i n d e t t o o g n i a n n o d a l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( A i o m ) e v i e n e a s s e g n a t o a g i o r n a l i s t i c h e s i s o n o c o n t r a d d i s t i n t i p e r i l r i g o r e e l a c h i a r e z z a n e l l a d i v u l g a z i o n e s c i e n t i f i c a . L a c o n s e g n a d e l p r e m i o è a v v e n u t a i e r i d u r a n t e l a c e r i m o n i a i n a u g u r a l e d e l 2 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e A i o m , i n c o r s o a R o m a . L a g i u r i a h a s c e l t o d i p r e m i a r e C o n c i t a D e G r e g o r i o p e r c h é , c o m e r e c i t a l a m o t i v a z i o n e , " è u n e s e m p i o d a s e g u i r e , n o n s o l o p e r o g n i g i o v a n e c h e v o g l i a i n t r a p r e n d e r e l a c a r r i e r a g i o r n a l i s t i c a , m a a n c h e p e r i p a z i e n t i o n c o l o g i c i . I n f a t t i , n o n o s t a n t e l a n e o p l a s i a c h e l ' h a c o l p i t a , C o n c i t a h a c o n t i n u a t o a l a v o r a r e , a d a n d a r e i n o n d a e a s c r i v e r e , a n c h e n e i p e r i o d i p i ù d i f f i c i l i d e l s u o p e r c o r s o d i c u r a . E a t e s t i m o n i a r e , a n c h e n e i s u o i a r t i c o l i , l a s u a e s p e r i e n z a d i r e t t a c o n i l c a n c r o . N e i s u o i e d i t o r i a l i a f f r o n t a a f o n d o i p r o b l e m i s o c i a l i , d e l l a s o l i d a r i e t à e d e l l ' a s s i s t e n z a : t e m i c h e p r e s e n t a n o r i s v o l t i i n d i s p e n s a b i l i p e r i n t e r p r e t a r e c o r r e t t a m e n t e l a r e a l t à d e l l a s a n i t à e d e l l a m e d i c i n a " . M a r z i o B a r t o l o n i è s t a t o i n v e c e p r e m i a t o p e r c h é " n e i s u o i a r t i c o l i è i n g r a d o d i s p i e g a r e m o d e l l i m a c r o e c o n o m i c i e p r o b l e m i d i f a r m a c o e c o n o m i a , f o r n e n d o c h i a v i i n t e r p r e t a t i v e p e r c o m p r e n d e r e i d e l i c a t i m e c c a n i s m i a l l a b a s e d e l l a c o m p l e s s a r e a l t à a t t u a l e , i n p a r t i c o l a r e d e l l a s a n i t à . L ' a t t e n z i o n e d e g l i o n c o l o g i è s e m p r e p i ù c o n c e n t r a t a a n c h e s u l l a v i t a d o p o l a m a l a t t i a , s u t e m i e t i c i e d i p o l i t i c a s a n i t a r i a , c o m e l ' a p p r o p r i a t e z z a , l a s o s t e n i b i l i t à d e l l e t e r a p i e e l a d i s p a r i t à t e r r i t o r i a l i n e l l ' a c c e s s o a l l e c u r e . T e m i c h e M a r z i o a f f r o n t a e s a r e n d e r e c o m p r e n s i b i l i a t u t t i , m a n t e n e n d o i l g i u s t o e q u i l i b r i o t r a r i g o r e , l i n g u a g g i o t e c n i c o e d i v u l g a z i o n e " . I l p r e m i o G i o v a n n i M a r i a P a c e è i n t i t o l a t o a l f o n d a t o r e d e l g i o r n a l i s m o s c i e n t i f i c o i n I t a l i a , e d è d i v e n u t o u n o d e i r i c o n o s c i m e n t i p i ù a m b i t i p e r l e f i r m e d e l ' i n f o r m a z i o n e s u l l a s a l u t e e m e d i c i n a n e l n o s t r o P a e s e . D a q u e s t ' a n n o è d e d i c a t o a n c h e a l l a m e m o r i a d i F r a n c e s c o M a r a b o t t o , g i o r n a l i s t a d i g r a n d e p r o f e s s i o n a l i t à e c o m p e t e n z a d e l l ' A n s a .