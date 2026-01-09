R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e s e i g i o r n a l i s t i c h i a r a m e n t e n o n e r a n o p r e s e n t i n e l m o m e n t o i n c u i s i è c o n s u m a t o " l ' a s s a l t o a l l a r e d a z i o n e d e l q u o t i d i a n o ' L a S t a m p a ' , " e r a n o l o r o l ' o g g e t t o o v v i a m e n t e d i q u e l l a i n t i m i d a z i o n e . L a m i a p e r s o n a l e s o l i d a r i e t à , l a s o l i d a r i e t à d e l G o v e r n o n o n è m a i m a n c a t a , è s t a t a s e m p r e c h i a r a e n e t t a . V o g l i o r i b a d i r l a e p e n s o c h e s i a g i u s t o r i b a d i r l a a n c h e i n q u e s t a s e d e . P e r c h é c h i a r a m e n t e l a l i b e r t à d i s t a m p a è u n p r e s u p p o s t o f o n d a m e n t a l e d e l l o s t a t o d i s a l u t e d i q u a l s i a s i n a z i o n e d e m o c r a t i c a e n o i s i a m o t u t t i c h i a m a t i a p r o t e g g e r l a e a d i f e n d e r l a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i i n i z i o a n n o .