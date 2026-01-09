R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l G o v e r n o r e c e p i r à o v v i a m e n t e e n t r o i t e r m i n i p r e v i s t i l a D i r e t t i v a e u r o p e a c h e p u n t a a c o n t r a s t a r e l e a z i o n i e l e q u e r e l e t e m e r a r i e , a p p o r t a n d o l e m o d i f i c h e c h e s o n o n e c e s s a r i e a l n o s t r o o r d i n a m e n t o , c h e p e r ò n o n s o n o m o l t e , p e r c h é i l n o s t r o o r d i n a m e n t o , c o m e s i s a e c o m e h o g i à d e t t o , s a n z i o n a g i à l ' a b u s o d e l p r o c e s s o , s a n z i o n a g i à l e l i t i t e m e r a r i e , c o s ì c o m e g i à d i s c i p l i n a i r i t i a c c e l e r a t i , l a s o c c o m b e n z a v i r t u a l e i n c a s o d i r i n u n c i a a l l a d o m a n d a o a g l i a t t i d e l g i u d i z i o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i i n i z i o a n n o .