Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Mutuare dal gioco online tutti gli strumenti di tutela dei consumatori per introdurli anche nel fisico approfittando dei lavori sul riordino. Logico commenta le dichiarazioni che Mario Lollobrigida, direttore Giochi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha espresso oggi durante l'evento Fondazione Fair Forum 2025, ricordando che nel settore online cè unofferta che tutela pienamente i consumatori contrastando efficacemente il gioco minorile, quello problematico e il riciclaggio del denaro. E oggi cè la possibilità di applicare questi strumenti anche al gioco fisico. Siamo perfettamente daccordo su questo punto commenta Moreno Marasco Presidente Logico e ci mettiamo a completa disposizione dellAdm per offrire tutta la nostra consulenza e know how. Proprio in questo momento, a garanzia di tutto il sistema, e per migliorare la credibilità dellintero settore, si presenta unoccasione unica per uniformare le discipline con gli strumenti più avanzati. Questa è un impegno che abbiamo preso sin dallatto della nostra costituzione. Tra i motivi che ci hanno spinti a creare Logico cera anche la necessità di evidenziare ciò che di buono stava già facendo il settore online grazie alla tecnologia. Lopportunità del riordino del fisico non capita tutti i giorni. Come si dice in questi casi: se non ora, quando?.