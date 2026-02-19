L o n d r a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i ( 1 9 / 2 ) a b b i a m o a r r e s t a t o u n u o m o s u l l a s e s s a n t i n a d e l N o r f o l k c o n l ' a c c u s a d i c o n d o t t a i l l e c i t a i n p u b b l i c o u f f i c i o e s t i a m o e f f e t t u a n d o p e r q u i s i z i o n i p r e s s o v a r i i n d i r i z z i n e l B e r k s h i r e e n e l N o r f o l k " . L o h a d i c h i a r a t o l a p o l i z i a b r i t a n n i c a i n m e r i t o a l l ' a r r e s t o d i A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r . " A l m o m e n t o l ' u o m o è a n c o r a s o t t o c u s t o d i a d e l l a p o l i z i a " . L a p o l i z i a d e l l a T h a m e s V a l l e y h a d i c h i a r a t o i n p r e c e d e n z a d i s t a r e e s a m i n a n d o l e a c c u s e s e c o n d o c u i u n a d o n n a s a r e b b e s t a t a t r a f f i c a t a n e l R e g n o U n i t o d a E p s t e i n p e r a v e r e u n r a p p o r t o s e s s u a l e c o n A n d r e w , e s o s t i e n e c h e q u e s t ' u l t i m o a v r e b b e c o n d i v i s o i n f o r m a z i o n i s e n s i b i l i c o n i l f i n a n z i e r e c a d u t o i n d i s g r a z i a m e n t r e e r a i n c a r i c a c o m e i n v i a t o c o m m e r c i a l e d e l R e g n o U n i t o . I n u n a d i c h i a r a z i o n e , i l v i c e c a p o d e l l a p o l i z i a O l i v e r W r i g h t h a a g g i u n t o : " D o p o u n ' a t t e n t a v a l u t a z i o n e , a b b i a m o a v v i a t o u n ' i n d a g i n e s u s u l l ' a c c u s a d i c o n d o t t a i l l e c i t a n e l l ' e s e r c i z i o d e l l a f u n z i o n e p u b b l i c a . È i m p o r t a n t e p r o t e g g e r e l ' i n t e g r i t à e l ' o b i e t t i v i t à d e l l a n o s t r a i n d a g i n e m e n t r e l a v o r i a m o c o n i n o s t r i p a r t n e r p e r i n d a g a r e s u q u e s t o p r e s u n t o r e a t o . C o m p r e n d i a m o i l n o t e v o l e i n t e r e s s e p u b b l i c o p e r q u e s t o c a s o e f o r n i r e m o a g g i o r n a m e n t i a l m o m e n t o o p p o r t u n o " .