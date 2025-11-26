L o n d r a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I f a t t i r i s a l g o n o a l 2 0 2 2 , m a s o l o a d e s s o M e g h a n M a r k l e h a f a t t o c h i a r e z z a . I l s u o t e a m h a i n f a t t i s m e n t i t o c a t e g o r i c a m e n t e c h e l a d u c h e s s a d i S u s s e x s i s i a a p p r o p r i a t a i n d e b i t a m e n t e d i u n a b i t o f i r m a t o d o p o a v e r l o i n d o s s a t o p e r u n s e r v i z i o f o t o g r a f i c o . I n v e c e , s e c o n d o l a p r i n c i p e s s a , è u s a n z a c o m u n e t r a t t e n e r e a b i t i e c i m e l i u t i l i z z a t i s u i s e t . S e c o n d o u n ' a c c u s a a n o n i m a l a m o g l i e d e l p r i n c i p e H a r r y n o n a v e v a r e s t i t u i t o i l v e s t i t o v e r d e s m e r a l d o d i G a l v a n U s h a i a , d e l v a l o r e d i 1 . 7 0 0 e u r o , d o p o a v e r l o i n d o s s a t o p e r u n s e r v i z i o f o t o g r a f i c o d e l 2 0 2 2 . E l ' a t t e n z i o n e s u l ' f a t t a c c i o ' è r i e m e r s a l o s c o r s o f i n e s e t t i m a n a , d o p o c h e M e g h a n a v e v a i n d o s s a t o d i n u o v o l ' a b i t o i n u n v i d e o p r o m o z i o n a l e p e r i l s u o p r o s s i m o s p e c i a l e n a t a l i z i o s u N e t f l i x . I l p o r t a v o c e u f f i c i a l e d i M e g h a n h a d i c h i a r a t o a l D a i l y E x p r e s s : " L ' i n s i n u a z i o n e c h e s i a n o s t a t i s o t t r a t t i o g g e t t i s e n z a l a p i e n a c o n o s c e n z a e i l c o n s e n s o d e g l i s t y l i s t s u l s e t o d e i r i s p e t t i v i t e a m n o n è s o l o c a t e g o r i c a m e n t e f a l s a , m a a n c h e a l t a m e n t e d i f f a m a t o r i a . T u t t i g l i o g g e t t i t r a t t e n u t i s o n o s t a t i s o t t r a t t i i n t o t a l e t r a s p a r e n z a e i n c o n f o r m i t à c o n g l i a c c o r d i c o n t r a t t u a l i " . S i r i t i e n e i n f a t t i c h e s i a p r a s s i n o r m a l e p e r p e r s o n a g g i d i a l t o p r o f i l o e m e m b r i d e l l a f a m i g l i a r e a l e c o n s e r v a r e o g g e t t i p r o v e n i e n t i d a i s e r v i z i f o t o g r a f i c i , p e r e v i t a r e p o t e n z i a l i r i v e n d i t e o a s t e n o n a u t o r i z z a t e i n f u t u r o . U n a f o n t e h a d e t t o a l t a b l o i d c h e è " c o m u n e e p r u d e n t e " c o n s e r v a r e a l c u n i o g g e t t i , p e r e v i t a r e c h e i n f u t u r o l e p e r s o n e m e t t a n o a l l ' a s t a o g g e t t i l e g a t i a l l e s t a r , i n p a r t i c o l a r e a i m e m b r i d e l l ' a l t a s o c i e t à , p e r g r a n d i s o m m e d i d e n a r o .