L o n d r a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r p u ò e s s e r e t r a t t e n u t o i n c a r c e r e f i n o a u n m a s s i m o d i 9 6 o r e . L o h a d e t t o a l l a B b c l ' e s p e r t o c r i m i n o l o g o D a n n y S h a w , a g g i u n g e n d o c h e n e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i i s o s p e t t a t i v e n g o n o t r a t t e n u t i p e r 1 2 o 2 4 o r e e p o i v e n g o n o a c c u s a t i o r i l a s c i a t i i n a t t e s a d i u l t e r i o r i i n d a g i n i . A n d r e w v e r r à m e s s o i n " u n a c e l l a i n u n a s t a n z a d i d e t e n z i o n e " c o n s o l o " u n l e t t o e u n b a g n o " , d o v e a s p e t t e r à f i n o a l s u o i n t e r r o g a t o r i o c o n l a p o l i z i a . S h a w a f f e r m a c h e " n o n g l i v e r r à r i s e r v a t o a l c u n t r a t t a m e n t o s p e c i a l e " .