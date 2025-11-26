L o n d r a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l p a r c o d i S a n d r i n g h a m , 8 m i l a e t t a r i d i t e n u t a d i r e C a r l o n e l N o r f o l k , r i s c h i a d i d i v e n t a r e u n o d e i p o s t i p i ù i n o s p i t a l i d e l R e g n o U n i t o . D o p o i l m e g a b a c i n o d i l e t a m e l i q u i d o c h e i l s o v r a n o v u o l e c o s t r u i r e a c c a n t o a l l a r e s i d e n z a d i c a m p a g n a d e l p r i n c i p e W i l l i a m , i g i a r d i n i d e l l a r e s i d e n z a e d o a r d i a n a a m a t i e a p e r t i a l p u b b l i c o d a l l a r e g i n a E l i s a b e t t a - a l l ' i n t e r n o d e i q u a l i c ' è a n c h e l a c a s a c h e v e r r à o c c u p a t a d a l l ' e x p r i n c i p e A n d r e a d o p o l o s f r a t t o d a l l a R o y a l L o d g e - s e m b r a n o e s s e r e c a u s a d i m a l a t t i e r a r e e a v o l t e p e r f i n o l e t a l i p e r i c a n i c h e i p r o p r i e t a r i v i p o r t a n o a p a s s e g g i a r e . D o p o l ' i n c r e m e n t o d i q u e s t e m a l a t t i e , l a t e n u t a d i S u a M a e s t à h a e m e s s o a v v i s i p e r i l p u b b l i c o p e r a v v e r t i r l o d i e v i t a r e i l p a r c o s p e c i a l m e n t e i n a u t u n n o . I l t e a m c h e c u r a i g i a r d i n i h a p u b b l i c a t o u n p o s t s u F a c e b o o k p e r i n f o r m a r e i v i s i t a t o r i d e l l a s i t u a z i o n e : " S i p r e g a d i n o t a r e c h e l ' a u t u n n o è l a s t a g i o n e i n c u i i n p a s s a t o s o n o s t a t i r i s c o n t r a t i c a s i d i m a l a t t i a s t a g i o n a l e c a n i n a ( S c i ) a S a n d r i n g h a m . I s i n t o m i p r i n c i p a l i d e l l a m a l a t t i a s o n o v o m i t o , d i a r r e a e s t a n c h e z z a e n t r o 7 2 o r e d a l l ' i n g r e s s o i n n e l l a z o n a b o s c h i v a . S e s o s p e t t a t e c h e i l v o s t r o c a n e a b b i a l a S c i c o n t a t t a t e i l v e t e r i n a r i o i l p r i m a p o s s i b i l e " . I l s i t o w e b d e l l ' A n i m a l T r u s t s p i e g a c h e l a S c i è " u n a c o n d i z i o n e r a r a m a g r a v e c h e p u ò c o l p i r e c a n i d i q u a l s i a s i e t à o r a z z a , i n g e n e r e d u r a n t e i m e s i a u t u n n a l i " . E , c o n t i n u a : " S i s v i l u p p a r a p i d a m e n t e e p u ò e s s e r e p e r i c o l o s a p e r l a v i t a , c o n s i n t o m i c h e a v o l t e p e g g i o r a n o n e l g i r o d i p o c h e o r e . L a c a u s a e s a t t a d e l l a m a l a t t i a s t a g i o n a l e c a n i n a è s c o n o s c i u t a . A l c u n i c a n i c o l p i t i h a n n o r e c e n t e m e n t e p a s s e g g i a t o i n z o n e b o s c h i v e e c ' è p r e o c c u p a z i o n e p e r g l i a c a r i d e l l a p o l v e r e , s e b b e n e s i a n o s t a t e s u g g e r i t e a l t r e t e o r i e c o m e l ' e s p o s i z i o n e a d a l g h e o a p r o d o t t i c h i m i c i a g r i c o l i " .