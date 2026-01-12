M i l a n o , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - O l t r e 3 0 s i s t e m i p r o d u t t i v i c o r e m i g r a t i i n c l o u d i n s o l i 8 m e s i , c o n u n i m p a t t o d i r e t t o s u c i r c a 1 5 m i l a u t e n t i e s u o l t r e 5 0 m i l a d i p e n d e n t i c o m p l e s s i v i , e u n p r o g r a m m a d i a d o z i o n e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r l a g e s t i o n e d e l l e s t a z i o n i , l a m a n u t e n z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e l a g e s t i o n e d e l l a s i c u r e z z a d e i c a n t i e r i e d e g l i a m b i e n t i d e l G r u p p o F S . S o n o q u e s t i i p r i n c i p a l i r i s u l t a t i d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a F S T e c h n o l o g y , s o c i e t à d e l G r u p p o F S I t a l i a n e , e S a p I t a l i a . U n a c o l l a b o r a z i o n e d i l u n g o p e r i o d o c h e u n i s c e c o m p e t e n z e t e c n o l o g i c h e e c o n o s c e n z a d e i p r o c e s s i i n d u s t r i a l i c o m p l e s s i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i s u p p o r t a r e l ’ e v o l u z i o n e d e l m o d e l l o o p e r a t i v o d e l G r u p p o F S , s o s t e n e r e l ’ a t t u a z i o n e d e l P i a n o S t r a t e g i c o d e l G r u p p o e r e n d e r e l a t e c n o l o g i a u n a b i l i t a t o r e p e r l a c r e s c i t a , l ’ a f f i d a b i l i t à e l a q u a l i t à d e l s e r v i z i o . “ I l G r u p p o F S – c o m m e n t a M a r c o I a c o m u s s i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o e d i r e t t o r e g e n e r a l e d i F S T e c h n o l o g y e r e s p o n s a b i l e d e l l ’ H u b I c t d i G r u p p o - è t r a l e r e a l t à i n d u s t r i a l i p i ù a v a n z a t e n e l l ’ u t i l i z z o d i s i s t e m i i n f o r m a t i v i a d a l t a c o m p l e s s i t à t e c n o l o g i c a . L a t e c n o l o g i a è u n a l e v a s t r a t e g i c a c h e s u p p o r t a i p r o c e s s i d i b u s i n e s s e c o n t r i b u i s c e i n m o d o d e t e r m i n a n t e a l l o s v i l u p p o d e l m e r c a t o e a l l a c r e s c i t a d e l G r u p p o . I n q u e s t o p e r c o r s o d i i n n o v a z i o n e , F S T e c h n o l o g y s v o l g e u n r u o l o c e n t r a l e : g a r a n t i s c e l o s v i l u p p o e i l p r e s i d i o t e c n o l o g i c o a t t r a v e r s o s o l u z i o n i I c t i n t e g r a t e e r e s i l i e n t i , g e s t e n d o i n f r a s t r u t t u r e e a p p l i c a z i o n i I t e f o r n e n d o s e r v i z i a v a n z a t i p e r a s s i c u r a r e e f f i c i e n z a , s i c u r e z z a e q u a l i t à . L a n o s t r a m i s s i o n e è a c c o m p a g n a r e l ’ e v o l u z i o n e d i g i t a l e d e l l ’ i n t e r o G r u p p o F S , c r e a n d o v a l o r e e s o s t e n e n d o l a t r a s f o r m a z i o n e d e l l a m o b i l i t à ” . A g g i u n g e E n z o P a g l i a r o l i , s e r v i c e s a n d p u b l i c s e c t o r s a l e s d i r e c t o r d i S a p I t a l i a : “ L a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l G r u p p o F e r r o v i e d e l l o S t a t o I t a l i a n e r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o c o n c r e t o d i c o m e l a t e c n o l o g i a p o s s a s o s t e n e r e l a t r a s f o r m a z i o n e d i r e a l t à i n d u s t r i a l i c o m p l e s s e e s t r a t e g i c h e p e r i l P a e s e . C o n R i s e w i t h S a p e l e n o s t r e s o l u z i o n i c l o u d s t i a m o a f f i a n c a n d o G r u p p o F S i n u n p e r c o r s o c h e n o n r i g u a r d a s o l o l a m o d e r n i z z a z i o n e d e i s i s t e m i , m a l ’ e v o l u z i o n e d e l l ’ i n t e r o m o d e l l o o p e r a t i v o , r e n d e n d o l o p i ù a g i l e , r e s i l i e n t e e o r i e n t a t o a l d a t o . L ’ i n t e g r a z i o n e d i f u n z i o n a l i t à b a s a t e s u l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e e l a c r e a z i o n e d i u n a m b i e n t e d i g i t a l e c o m u n e c o n s e n t o n o a l G r u p p o F S d i a c c e l e r a r e l ’ i n n o v a z i o n e , v a l o r i z z a r e l e c o m p e t e n z e i n t e r n e e o f f r i r e s e r v i z i s e m p r e p i ù e f f i c i e n t i ” . S a p c o l l a b o r a c o n i l G r u p p o F S d a o l t r e 2 5 a n n i , f o r n e n d o s o l u z i o n i c l o u d d ’ a v a n g u a r d i a a s u p p o r t o d e i p r i n c i p a l i p r o c e s s i d i b u s i n e s s , s i a i n a m b i t o c o r p o r a t e p e r F i n a n c e , R e a l E s t a t e , H r e P r o c u r e m e n t , s i a i n a r e e s t r a t e g i c h e c o m e m a n u t e n z i o n e , l o g i s t i c a , p r o d u z i o n e e d i n v e s t i m e n t i . L a t r a n s i z i o n e d e i s i s t e m i d e l G r u p p o d a l l e s e d i f i s i c h e a l c l o u d è s t a t a c o n c e p i t a c o m e u n c a m b i a m e n t o s t r u t t u r a l e d e l m o d e l l o o p e r a t i v o c h e f a v o r i s c e v e l o c i t à e i n n o v a z i o n e . U n p e r c o r s o g r a d u a l e e g o v e r n a t o , g u i d a t o d a l v a l o r e , c h e h a p r e v i s t o u n a m a p p a t u r a d e l p e r i m e t r o a p p l i c a t i v o e l a d e f i n i z i o n e d i u n m o d e l l o o p e r a t i v o c l o u d c h i a r o i n t e r m i n i d i g o v e r n a n c e , s i c u r e z z a , g e s t i o n e d e i c o s t i , c o m p e t e n z e i n t e r n e , p r o c e s s i d i p r o v i s i o n i n g e m o n i t o r a g g i o . L a p a r t e p i ù s t r a t e g i c a è p o r t a r e n e l c l o u d c i ò c h e g e n e r a v a l o r e , p e r o f f r i r e n u o v i s e r v i z i , a c c e l e r a r e i r i l a s c i e s o s t e n e r e i l b u s i n e s s , a t t r a v e r s o u n p e r c o r s o c o n t r o l l a t o , s i c u r o e a l l i n e a t o a g l i o b i e t t i v i d e l G r u p p o . L ’ e v o l u z i o n e i n c l o u d d e i s i s t e m i d e l G r u p p o è s t a t a a v v i a t a c o n i l p r o g r a m m a R i s e w i t h S a p , c o n a l c e n t r o S a p C l o u d E r p e , c o n t e s t u a l m e n t e , è s t a t a r e a l i z z a t a u n a p i a t t a f o r m a d i s e r v i z i c o m u n i b a s a t a s u l l e s o l u z i o n i c l o u d S a p D a t a s p h e r e , S a p A n a l y t i c s C l o u d e S a p B u s i n e s s T e c h n o l o g y P l a t f o r m ( B t p ) . U n e c o s i s t e m a c h e c o n s e n t e d i s e m p l i f i c a r e e o t t i m i z z a r e i p r o c e s s i c o r e , a r m o n i z z a r e l a g e s t i o n e e l ’ a n a l i s i d e i d a t i , u n i f i c a r e l ’ i n t e r f a c c i a u t e n t e . A d o g g i s o n o o l t r e 1 . 5 0 0 g l i u t e n t i g i à o p e r a t i v i s u S a p B t p . A l l ’ i n t e r n o d e l p e r c o r s o d i i n n o v a z i o n e d i g i t a l e i n t r a p r e s o c o n R i s e w i t h S a p , i l G r u p p o F S h a i n t r o d o t t o u n p r o g r a m m a d i a d o z i o n e d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e , f o n d a t o s u u n a s o l i d a s t r a t e g i a d e l d a t o e o r i e n t a t o a g e n e r a r e i m p a t t i c o n c r e t i s u l l a p e r f o r m a n c e o p e r a t i v a . L ’ a p p r o c c i o p r e v e d e l ’ i n t e g r a z i o n e d i f u n z i o n a l i t à d i A I e G e n A I n e l l e s o l u z i o n i s o f t w a r e g i à e s i s t e n t i e l o s v i l u p p o d i c a s i d ’ u s o s p e c i f i c i , g i à i n f a s e d i t e s t i n g , r e l a t i v i a l l a g e s t i o n e d e l l e s t a z i o n i , a l l a m a n u t e n z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , a l l a s i c u r e z z a d e i c a n t i e r i e d e g l i a m b i e n t i d e l G r u p p o , f i n o a l l e r i s o r s e u m a n e p e r l a d e f i n i z i o n e d e i p i a n i d i s v i l u p p o e f o r m a t i v i .