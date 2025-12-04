R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I P a e s i a f r i c a n i d a n n o i l l o r o c o n t r i b u t o a l l ’ a t t u a z i o n e d i q u e s t o p r o g e t t o . Q u a n d o s i i n i z i a u n a e s p e r i e n z a d i c o l l a b o r a z i o n e i c o n t r i b u t i s o n o s p i n t i d a u n a m u t u a l i t à c h e e v o c a r i s p e t t o e f i d u c i a r e c i p r o c a . Q u e s t e s i c o n s o l i d a n o a t t r a v e r s o e s p e r i e n z a f o r m a t i v a m e s s a i n c o m u n e , c h e s i b a s a s u v a l o r i u m a n i , c o n o s c e n z a , c o m p e t e n z a , e n o n s o l o s u a s p e t t i t e c n i c i " . L o h a d i c h i a r a t o i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ A c n , B r u n o F r a t t a s i , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o “ C y b e r B r i d g e - S t r a t e g i c T r a i n i n g P r o g r a m m e f o r D i g i t a l R e s i l i e n c e i n A f r i c a ” , r e a l i z z a t o c o n g i u n t a m e n t e c o n l ’ A g e n z i a p e r l a C y b e r s i c u r e z z a N a z i o n a l e ( A c n ) e c o n i l s u p p o r t o d i L e o n a r d o , t r a m i t e l a D i v i s i o n e C y b e r & S e c u r i t y S o l u t i o n s , e i l s o s t e g n o d e l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i e s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e . C o m e s p i e g a t o n e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o , i l p r o g e t t o “ C y b e r b r i d g e ” è r i v o l t o a P a e s i a f r i c a n i e d è c o n c e p i t o p e r i n t e g r a r e c o m p e t e n z e t e c n i c h e e c a p a c i t à d i p o l i c y f a v o r e n d o u n a p p r o c c i o m u l t i l i v e l l o a l l a r e s i l i e n z a d i g i t a l e a t t r a v e r s o f o r m a z i o n e s p e c i a l i s t i c a , d i p l o m a z i a e g o v e r n a n c e d e l c y b e r s p a z i o . " G r a n p a r t e d e l l a n o s t r a c o n n e t t i v i t à e d i c a p a c i t à d i t r a s f e r i r e d a t i è a f f i d a t a a i n f r a s t r u t t u r e u n d e r w a t e r , c o l l e g a t e a l l ’ A f r i c a , d a p r o t e g g e r e , c o n t r o l l a r e , e d a f a r c r e s c e r e n e l l a l o r o c a p a c i t à . E q u e s t o è p o s s i b i l e f a r l o s i c u r a m e n t e c o n i l c o n t r i b u t o d i P a e s i a f r i c a n i . E s i p o t r à f a r e s o l o g e t t a n d o b a s i p e r u n a c o l l a b o r a z i o n e s t r u t t u r a l e . I l p i a n o M a t t e i p e r e s e m p i o è e s a t t a m e n t e q u e s t o . M e t t e r e i n s i e m e e s p e r i e n z e d i p l o m a t i c h e , d i f o r m a z i o n e o d i a l t r o t i p o , p e r u n p a r t n e r a r i a t o p a r i t a r i o b a s a t o s u r i s p e t t o e f i d u c i a " . " A v r e m o p o s s i b i l i t à d i o s p i t a r e 3 0 d i r i g e n t i d i P a e s i c o i n v o l t i i n q u e s t o p r o g e t t o p r e s s o d i n o i , e s a r à u n g r a n d e p i a c e r e f a r l o . I l p r o g e t t o h a c o m e t r a g u a r d o m a g g i o 2 0 2 6 , m a è d e s t i n a t o a n o n e s a u r i r e l a s u a p o r t a t a e i l s u o e f f e t t o . A b b i a m o b i s o g n o c h e q u e s t o d i a l o g o p a r i t a r i o p r o s e g u a p e r t a n t e r a g i o n i , t r a c u i q u e l l a p e r c u i l a d i m e n s i o n e c y b e r è u n v o l a n o e c o n o m i c o e u n o s t r u m e n t o d i l i b e r t à " , h a c o n c l u s o F r a t t a s i .