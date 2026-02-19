R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ A l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a f r a n c e s e M a c r o n f a c c i a m o p r e s e n t e c h e s i a m o v i c i n i a l l a F r a n c i a e a l p o p o l o f r a n c e s e p e r l a t r a g i c a u c c i s i o n e d e l g i o v a n e v e n t i t r e e n n e Q u e n t i n D e r a n q u e d a p a r t e d i t e r r o r i s t i a n t i f a s c i s t i . I l n o s t r o c o r d o g l i o è u n g e s t o d i a m i c i z i a , n o n u n ’ i n t e r f e r e n z a . L a s u a m o r t e c i h a p a r t i c o l a r m e n t e c o l p i t i a n c h e p e r l ’ i n n a l z a m e n t o d e l l a v i o l e n z a p o l i t i c a d a p a r t e d i n e o c o m u n i s t i i n I t a l i a " . L o a f f e r m a F a b i o R a m p e l l i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a . " A p p r e z z i a m o a n c h e i l c o r a g g i o d e l l e i s t i t u z i o n i f r a n c e s i - a g g i u n g e - n e l l a r i c h i e s t a d i a b b a s s a r e i t o n i e d e s p e l l e r e i f i a n c h e g g i a t o r i f i l o t e r r o r i s t i d a l l e f i l a d e i p a r t i t i . N a z i o n i c h e h a n n o c o n o s c i u t o l a s t a g i o n e b u i a d e g l i a n n i d i p i o m b o d e v o n o t e n e r e a l t a l a g u a r d i a . Q u a n d o s i u c c i d e u n u o m o p e r l a s u a f e d e p o l i t i c a , c o m ’ è s u c c e s s o a K i r k n e g l i U s a , i l m o n d o l i b e r o è c h i a m a t o a d i f e n d e r e p l u r a l i s m o e d e m o c r a z i a : a l l e i d e e s i r i s p o n d e c o n l e i d e e , n o i l o s a p p i a m o , m a c e r t a s i n i s t r a a n t i f a s c i s t a d e v e a n c o r a i m p a r a r l o . L a t r a g e d i a d i L i o n e a m m o n i s c a t u t t i i G o v e r n i e t u t t i i s i s t e m i g i u d i z i a r i d ’ E u r o p a a n o n s o t t o v a l u t a r e q u e s t i f e n o m e n i , a e s s e r e s e v e r i p e r p r e v e n i r e l a l o r o d e g e n e r a z i o n e , a n o n r i m a n e r e i m m o b i l i d i f r o n t e a i n t o l l e r a n z a e v i o l e n z a c h e p o s s o n o v e l o c e m e n t e t r a s f o r m a r s i i n t e r r o r i s m o , c o m e t e s t i m o n i a t o d a n o i n e i r e c e n t i e p i s o d i d i g u e r r i g l i a u r b a n a e n e l s a b o t a g g i o a l l a l i n e a f e r r o v i a r i a d e l l ’ A l t a v e l o c i t à . O c c o r r e u n i r e t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e c o n t r o c h i u s a m e t o d i v i o l e n t i e i s o l a r l i s e n z a p i e t à " .