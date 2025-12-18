( A d n k r o n o s ) - A p r o n o o g g i l e p r e v e n d i t e p e r i b i g l i e t t i d i “ M y n a m e i s L u c a . B a l l a t a c o n V i a l l i ” , l ’ e v e n t o p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e V i a l l i e M a u r o p e r L a R i c e r c a e L o S p o r t O n l u s , p a t r o c i n a t o d a l C o m u n e d i T o r i n o e d a l l a R e g i o n e P i e m o n t e , c h e s i t e r r à i l 1 9 g e n n a i o , d a l l e 2 0 . 0 0 , p e r l a p r i m a v o l t a a l T e a t r o R e g i o d i T o r i n o . C a l c i a t o r i , a r t i s t i , m u s i c i s t i e g i o r n a l i s t i p e r u n a s e r a t a d e d i c a t a a l l a m u s i c a e a l l o s p o r t m a s o p r a t t u t t o a G i a n l u c a V i a l l i , a t r e a n n i d a l l a s u a s c o m p a r s a . L a v e n d i t a d e i b i g l i e t t i s a r à d e v o l u t a a l l a F o n d a z i o n e P i e m o n t e s e p e r l a R i c e r c a s u l C a n c r o p e r s o s t e n e r e l a c u r a e l a r i c e r c a s u l t u m o r e d e l p a n c r e a s , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l o s v i l u p p o d e l R e p a r t o d i G a s t r o e n t e r o l o g i a e d E n d o s c o p i a D i g e s t i v a d e l l ’ I s t i t u t o d i C a n d i o l o – I R C C S . P a r t n e r u f f i c i a l e d e l l ’ e v e n t o s o n o B a n c a P a t r i m o n i S e l l a & C . e P o s t e I t a l i a n e . " Q u e s t o e v e n t o n a s c e d a l d e s i d e r i o d i c e l e b r a r e L u c a e d i f a r l o i n s i e m e a t u t t i g l i a r t i s t i e g l i a m i c i c h e h a n n o a v u t o l a f o r t u n a d i i n c r o c i a r e i l s u o c a m m i n o s u l l o s f o n d o d e l l a c i t t à d i T o r i n o . U n m o m e n t o d i g r a n d e e m o z i o n e e d i f e s t a c h e a s s u m e a n c h e u n i m p o r t a n t e v a l o r e b e n e f i c o : s o n o p a s s a t i 2 0 a n n i d a q u a n d o , c o m e F o n d a z i o n e , a b b i a m o f a t t o l a p r i m a d o n a z i o n e a l l ’ I s t i t u t o d i C a n d i o l o . D a q u e l m o m e n t o è c o m i n c i a t a u n a s t o r i a i n t e n s a , r i c c a d i t r a g u a r d i , d i n u o v e s f i d e e d i r a p p o r t i u m a n i s o l i d i , a p a r t i r e d a q u e l l o c o n i l p r e s i d e n t e A l l e g r a A g n e l l i . U n a s t o r i a b e l l i s s i m a e c h e c o n t i n u e r à f i n o a q u a n d o n o n a v r e m o v i n t o l a p a r t i t a p i ù i m p o r t a n t e , q u e l l a i n c u i l a R i c e r c a v a a s e g n o n e l l a l o t t a a l l a S l a e a l c a n c r o " d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e V i a l l i e M a u r o , M a s s i m o M a u r o . D o p o G e n o v a , l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l l ’ e v e n t o s i s v o l g e r à a T o r i n o , c i t t à i n c u i V i a l l i h a v i s s u t o l a s u a s e c o n d a g i o v i n e z z a c a l c i s t i c a d o p o l a S a m p d o r i a : f u p r o p r i o l u i a d a l z a r e a l c i e l o l ’ u l t i m a C h a m p i o n s L e a g u e v i n t a d a l l a J u v e n t u s , p o r t a n d o i l t r o f e o a T o r i n o . L a b a l l a t a c o n V i a l l i s a r à u n a s e r a t a d i c e l e b r a z i o n e e r i c o r d o c o n u n c o n d u t t o r e d ’ e c c e z i o n e , L i n u s . N o n p o t r à m a n c a r e R o b e r t o M a n c i n i , f r a t e l l o d i c a l c i o e d i v i t a d i V i a l l i c o n c u i h a c o n d i v i s o i t r i o n f i l e g g e n d a r i d e l l a S a m p d o r i a e l ’ u l t i m a v i t t o r i a d e l l a N a z i o n a l e i t a l i a n a , m a a n c h e g l i e x c o m p a g n i d e l l a J u v e n t u s F a b r i z i o R a v a n e l l i e A n g e l o P e r u z z i p e r r i c o r d a r e l a C h a m p i o n s L e a g u e v i n t a i n s i e m e t r e n t ’ a n n i f a . S u l p a l c o s a l i r a n n o G i g i B u f f o n e G i o r g i o C h i e l l i n i : i l p r i m o s t a r i c o p r e n d o o r a i l r u o l o d i c a p o d e l e g a z i o n e d e l l a N a z i o n a l e c h e f u d i V i a l l i , i l s e c o n d o è s t a t o i l c a p i t a n o d i q u e g l i a z z u r r i v i t t o r i o s i a g l i E u r o p e i c h e s i a b b r a c c i a r o n o a G i a n l u c a , s i m b o l o e t r a i n o d e l l o s p o g l i a t o i o . C a l c i o e s p o r t d u n q u e , m a a n c h e m u s i c a e p a r o l e . L a m u s i c i s t a G l o r i a C a m p a n e r , a t t r a v e r s o i l p i a n o f o r t e , e v o c h e r à l e e m o z i o n i c h e s i p r o v a n o i n m o m e n t i c r u c i a l i d e l l a c a r r i e r a d i u n o s p o r t i v o - d a l l e s c o n f i t t e a l l e v i t t o r i e - i n u n p a r a l l e l i s m o c o n l a c a r r i e r a d e i m u s i c i s t i . C i s a r à s p a z i o a n c h e p e r A l e s s a n d r o C a t t e l a n , c h e i n t e r v i s t ò V i a l l i n e l p r o g e t t o N e t f l i x “ U n a s e m p l i c e d o m a n d a ” i n u n m o m e n t o d i g r a n d e p r o f o n d i t à e c o m m o z i o n e e n o n p o t r à m a n c a r e l ’ i r r i v e r e n z a d i P i e r o C h i a m b r e t t i d a s t o r i c o t i f o s o g r a n a t a . L o s c r i t t o r e M a t t e o B u s s o l a l e g g e r à u n m o n o l o g o o r i g i n a l e s c r i t t o a p p o s t a p e r l a s e r a t a e l o s t e s s o f a r à W a l t e r V e l t r o n i , c o n u n a p p r o f o n d i m e n t o t r a c a l c i o e c u l t u r a p o p o l a r e , t r a a t t a c c a n t i e s c r i t t o r i , t r a V i a l l i e P a s o l i n i . P i e t r o S e r m o n t i r a c c o n t e r à l a f i n a l e d i C h a m p i o n s L e a g u e d e l 1 9 9 6 , u l t i m a p a r t i t a v i s t a a l l o s t a d i o i n s i e m e a s u o p a d r e e l a m u s i c a d i P i e t r o B r u n e l l o p o r t e r à B o b D y l a n s u l p a l c o d e l R e g i o . L ' ’ o b i e t t i v o d e l l a s e r a t a n o n è s o l o c e l e b r a r e G i a n l u c a V i a l l i , m a a n c h e c o n t i n u a r e l a s u a o p e r a d i s o s t e g n o a f a v o r e d e l l a r i c e r c a s u l l a S L A e s u l c a n c r o a t t r a v e r s o l a F o n d a z i o n e V i a l l i e M a u r o a c u i i d u e s p o r t i v i h a n n o d a t o v i t a n e l l o n t a n o 2 0 0 3 . L ’ e v e n t o s a r à , i n f a t t i , l ’ o c c a s i o n e p e r r a c c o g l i e r e f o n d i a f a v o r e d e l l ’ I s t i t u t o d i C a n d i o l o - I R C C S , c e n t r o s p e c i a l i z z a t o n e l t r a t t a m e n t o d e l l e p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e , e i n p a r t i c o l a r e d e s t i n a t i a l l o s v i l u p p o d e l R e p a r t o d i G a s t r o e n t e r o l o g i a e d E n d o s c o p i a D i g e s t i v a d i r e t t o d a l l a d o t t o r e s s a T e r e s a S t a i a n o . U n p r o g e t t o , q u e s t o , a v v i a t o n e l 2 0 2 4 n e l l ’ a m b i t o d e l q u a l e l a F o n d a z i o n e V i a l l i e M a u r o h a g i à d o n a t o u n m a c c h i n a r i o d i e n d o s c o p i a p e r l a d i a g n o s i , s t a d i a z i o n e e c u r a ( i n c a s i s e l e z i o n a t i ) d e l t u m o r e a l p a n c r e a s .