R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S o n o f a v o r e v o l e a l l a p a t r i m o n i a l e p e r i s u p e r r i c c h i , c h e i n I t a l i a s o n o 7 1 e h a n n o u n p a t r i m o n i o d i 2 0 0 m i l i a r d i d i e u r o m e n t r e c i s o n o d e i p e n s i o n a t i c h e n o n a c c e n d o n o i r i s c a l d a m e n t i p e r p a u r a d i n o n r i u s c i r e a p a g a r e l e b o l l e t t e . L a p a t r i m o n i a l e l a m e t t e r e i s u c h i h a c i r c a 4 m i l i o n i d i e u r o , s u q u e s t i f a r e i u n a p e r c e n t u a l e d i p r e l i e v o , p r o g r e s s i v a , i n t o r n o a l l ’ 1 % ” . C o s ì a R a i R a d i o 1 , o s p i t e d i U n G i o r n o d a P e c o r a , i l d e p u t a t o d i A v s A n g e l o B o n e l l i , i n t e r v i s t a t o d a G i o r g i o L a u r o .