R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A m m o n t a n o a o l t r e 1 3 m i l i o n i 5 2 0 m i l a e u r o i f o n d i d e l b a n d o M u r F i s 3 a s s e g n a t i a l l ’ u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a . U n s u c c e s s o s t r a o r d i n a r i o p e r 1 0 p r o g e t t i f i n a n z i a t i . E c o n s e i u l t e r i o r i p r o g e t t i i d o n e i , i n s e r i t i u t i l m e n t e n e l l e g r a d u a t o r i e d e l b a n d o . T r e i m a c r o s e t t o r i d e l b a n d o F i s 3 s o c i a l s c i e n c e s a n d h u m a n i t i e s , p h y s i c a l s c i e n c e s a n d e n g i n e e r i n g , l i f e s c i e n c e s c u i h a n n o a p p l i c a t o i r i c e r c a t o r i e l e r i c e r c a t r i c i d e g l i a t e n e i n a z i o n a l i , p e r i l b a n d o f i n a n z i a t o d a l m i n i s t e r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a p e r 4 7 5 m l n d i e u r o . F i s è u n p r o g e t t o c h e r i c a l c a p e r p r e s t i g i o , f i n a n z i a m e n t i e t i p o l o g i a i b a n d i e u r o p e i : p r e v i s t i f i n a n z i a m e n t i p e r p r o g e t t i d i r i c e r c a d i e l e v a t o c o n t e n u t o s c i e n t i f i c o , c o n d o t t i d a r i c e r c a t o r i e m e r g e n t i ( S t a r t i n g G r a n t ) , d a r i c e r c a t o r i i n c a r r i e r a ( C o n s o l i d a t o r G r a n t ) e d a r i c e r c a t o r i a f f e r m a t i ( A d v a n c e d G r a n t ) . c S o n o s t a t e p r e s e n t a t e i n t u t t o 8 7 d o m a n d e d a i r i c e r c a t o r i d i R o m a T o r V e r g a t a . Q u e s t i s o n o i v i n c i t o r i m e n z i o n a t i n e l d e c r e t o d i a p p r o v a z i o n e m i n i s t e r i a l e p u b b l i c a t o n e i g i o r n i s c o r s i e s u d d i v i s i p e r s e t t o r i d i r i c e r c a . P e r s o c i a l s c i e n c e a n d h u m a n i t i e s : A l e s s a n d r o C a s i n i ( E v e n t - s t u d i e s i n m a c r o e c o n o m i c s a n d f i n a n c e : i d e n t i f i c a t i o n , e s t i m a t i o n a n d i n f e r e n c e o n t h e c a u s a l e f f e c t s o f p o l i c y a n n o u n c e m e n t s ) ; F e d e r i c a P i e r i n i ( T r a c k i n g t h e b u r d e n o f p a s t i n f e c t i o u s d i s e a s e s f r o m g e n e t i c , a r c h a e o l o g i c a l , a n d h i s t o r i c a l r e s o u r c e s ) ; G i a n c a r l o S p a g n o l o ( P u b l i c p r o c u r e m e n t a s a n i n n o v a t i o n p o l i c y : d e s i g n , c o m p e t e n c e s a n d o u t c o m e s ) ; A l e s s a n d r a M o l i n a r i ( T h e i s l a m i c c o n n e c t i o n : S i c i l y , T u n i s i a a n d E g y p t a s t h e h i n g e b e t w e e n t h e M e d i t e r r a n e a n , I n d i a a n d C h i n a ( 9 t h - 1 4 t h c e n t u r i e s ) ) . P e r p h y s i c a l s c i e n c e s a n d e n g i n e e r i n g : T o m m a s o G i o v a n n i n i ( I n - S i l i c o m o d e l i n g a n d d e s i g n o f a d v a n c e d p l a s m o n i c n a n o r e a c t o r s f o r s u s t a i n a b l e c a t a l y s i s ) ; D a n i e l e M a z z a r e l l a ( r e v o l u t i o n i z e o r g a n o c a t a l y s i s t h r o u g h e l e c t r o c h e m i s t r y ) ; M a t t e o R u s s o ( T h e k i n e t i c l i b r a r y : a n o p e n - a c c e s s a r c h i v e o f m e c h a n i s m d e s i g n s w i t h p r o m p t - t o - p r i n t g e n e r a t i v e a i ) ; A l e s s a n d r o P o r c h e t t a ( D n a - a c t u a t e d b i o m i m e t i c c o m p a r t m e n t s t h a t s e n s e a n d p r o c e s s m o l e c u l a r i n f o r m a t i o n ) . P e r L i f e s c i e n c e s : M a s s i m o F e d e r i c i ( D e c i p h e r i n g t h e c a u s a l r o l e o f m e t a b o l o m e i n m e t a b o l i c s y n d r o m e ) ; M a r i a T e r e s a V o s o ( c l i n i c a l a n d l a b o r a t o r y e x p l o r a t i o n o f a d v e r s e - r i s k a c u t e m y e l o i d l e u k e m i a s ) . “ S o n o e s t r e m a m e n t e g r a t o a i n o s t r i r i c e r c a t o r i a l l e n o s t r e r i c e r c a t r i c i p e r l e l o r o r i c e r c h e d i p u n t a – h a o r g o g l i o s a m e n t e c o m m e n t a t o N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n r e t t o r e d e l l ’ u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a - u n ’ e c c e l l e n z a d e l n o s t r o A t e n e o c h e a c q u i s i s c e p e s o s e m p r e m a g g i o r e a l i v e l l o n a z i o n a l e ” . “ I p r o g e t t i f i n a n z i a t i c o i n v o l g o n o m o l t i d e i n o s t r i d i p a r t i m e n t i c h e v o g l i o r i n g r a z i a r e p e r i l l a v o r o d i s q u a d r a a d o t t a t o n e l l e p r o c e d u r e d i p r e s e n t a z i o n e d e l l e d o m a n d e d i p a r t e c i p a z i o n e : s i è t r a t t a t o d i v e r e e p r o p r i e t a s k f o r c e i n t e r n e o p e r a t i v e g u i d a t e d a i d i r e t t o r i d e i d i p a r t i m e n t i c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a f f i n c h é s i p o t e s s e a r r i v a r e a q u e s t i m i r a b i l i s u c c e s s i ” , h a c o n c l u s o . P r o p r i o r e c e p e n d o l ’ i m p e g n o d e i d i r e t t o r i d i d i p a r t i m e n t o , i l r e t t o r e s i è i m p e g n a t o a g a r a n t i r e i c o n t r a t t i r i c h i e s t i d a l b a n d o e p e r q u e s t o s o n o p r e v i s t e a z i o n i m i r a t e .