F i r e n z e , 3 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A g g h i a c c i a n t e s c o p e r t a o g g i n e l q u a r t i e r e G a v i n a n a a F i r e n z e . U n 7 4 e n n e e u n a d o n n a d i 6 8 , m a r i t o e m o g l i e i t a l i a n i , s o n o s t a t i t r o v a t i m o r t i n e l l a l o r o a b i t a z i o n e d i v i a G i a m p a o l o O r s i n i . S e c o n d o u n a p r i m a r i c o s t r u z i o n e , e n t r a m b i s a r e b b e r o d e c e d u t i a s e g u i t o d i l e s i o n i c o m p a t i b i l i c o n u n ' a r m a d a t a g l i o . A d a r e l ' a l l a r m e s a r e b b e r o s t a t i i v i c i n i , p r e o c c u p a t i p e r l ' a s s e n z a d e i c o n i u g i . S u l p o s t o s o n o i n t e r v e n u t i i c a r a b i n i e r i e l a s c i e n t i f i c a , c h e h a n n o t r a n s e n n a t o l ' a r e a e s e q u e s t r a t o l ' a p p a r t a m e n t o s u o r d i n e d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o d i t u r n o . G l i i n v e s t i g a t o r i s t a n n o e s a m i n a n d o l a s c e n a e l a p o s i z i o n e d e i c o r p i p e r r i c o s t r u i r e l a d i n a m i c a d e i f a t t i . A l m o m e n t o n o n v i e n e e s c l u s a a l c u n a i p o t e s i : d a l l ' o m i c i d i o - s u i c i d i o , c h e r e s t a l ' i p o t e s i p r e v a l e n t e , f i n o a l p o s s i b i l e c o i n v o l g i m e n t o d i u n a t e r z a p e r s o n a . L e i n d a g i n i s o n o a 3 6 0 g r a d i , s i s p i e g a . I c a r a b i n i e r i h a n n o g i à p r o g r a m m a t o l ' a u d i z i o n e d i f a m i l i a r i e v i c i n i p e r r a c c o g l i e r e t e s t i m o n i a n z e u t i l i a l l e i n d a g i n i . I l q u a r t i e r e G a v i n a n a , z o n a r e s i d e n z i a l e e a b i t u a l m e n t e t r a n q u i l l a , è r i m a s t o s o t t o c h o c p e r l a t r a g e d i a . L ' a b i t a z i o n e s i t r o v a n e i p r e s s i d i p i a z z a F e r r u c c i e v i a l e M i c h e l a n g i o l o .