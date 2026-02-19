M i l a n o , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ M y P l a n t & G a r d e n è u n b e l l i s s i m o f i o r e a l l ' o c c h i e l l o p e r l a L o m b a r d i a i n q u e s t o m o m e n t o i n c u i s i a m o a n c h e i n u n a g e s t i o n e c o n t e m p o r a n e a a l l e O l i m p i a d i . C r e d o c h e s i a , n e l l a s u a d e c i m a e d i z i o n e , u n ' i n i z i a t i v a d i s u c c e s s o e s e m p r e p i ù a t t r a t t i v a . S o n o m o l t o s o d d i s f a t t o ” . C o s ì G i o r g i o M a i o n e , a s s e s s o r e a l l ’ A m b i e n t e e C l i m a R e g i o n e L o m b a r d i a , i n t e r v e n e n d o a l p a n e l ‘ I l f l o r o v i v a i s m o M a d e i n I t a l y n e i m e r c a t i e s t e r i : s f i d e e o p p o r t u n i t à ’ , n e l c o n t e s t o d e l l a d e c i m a e d i z i o n e d i ‘ M y P l a n t & G a r d e n ’ , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l v e r d e , i n s v o l g i m e n t o n e i p a d i g l i o n i d i R h o F i e r a M i l a n o d a l 1 8 a l 2 0 f e b b r a i o 2 0 2 6 . “ I l f l o r o v i v a i s m o – p r o s e g u e M a i o n e – è u n s e t t o r e e s t r e m a m e n t e r i l e v a n t e e i m p o r t a n t e p e r l a L o m b a r d i a . P i ù d i 7 0 0 0 a z i e n d e r a p p r e s e n t a n o u n a r i c c h e z z a i n e s t i m a b i l e f a t t a d i f a t i c a , d i p a s s i o n e , d i a t t e n z i o n e a l t e r r i t o r i o e a l l a b e l l e z z a d e i l u o g h i ” . “ D a q u e s t o p u n t o d i v i s t a – s p i e g a M a i o n e - s i a m o a f i a n c o d e l s e t t o r e c o n u n a s e r i e d i i n t e r v e n t i p r o p r i o p e r f a r l o c r e s c e r e , i n n a n z i t u t t o s u l n o s t r o t e r r i t o r i o . S a p p i a m o c h e s e u n ' a z i e n d a è f o r t e n e l l a s u a r e g i o n e e n e l l a s u a n a z i o n e , s i c u r a m e n t e è c o m p e t i t i v a a l l ' e s t e r n o . P e r q u e s t o a b b i a m o s e m p l i f i c a t o l e n o r m a t i v e p e r l a g e s t i o n e d e g l i s f a l c i . A b b i a m o a n c h e l a n c i a t o d e i b a n d i p e r r e n d e r e l e n o s t r e l e n o s t r e v i e , l e n o s t r e c i t t à p i ù v e r d i ” . “ N e l l ' a g o s t o d e l 2 0 2 5 a b b i a m o l a n c i a t o u n a s t r a t e g i a p e r l a t u t e l a f i t o s a n i t a r i a p e r e v i t a r e l ' i n v a s i o n e d i s p e c i e a l i e n e e q u i n d i s i a m o a f i a n c o d i q u e s t o s e t t o r e c h e f a b e n e s u i n o s t r i t e r r i t o r i e c h e d e v e e s s e r e s e m p r e p i ù c o m p e t i t i v o a l l ' e s t e r o ” .