V i c e n z a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - P e r c h é s c e n d e i l p r e z z o d e i d i a m a n t i ? L a r i s p o s t a a r r i v a d a M a r t i n R a p a p o r t , o s p i t e d i V i c e n z a o r o J a n u a r y d u r a n t e u n o d e i t a l k o r g a n i z z a t i d a l l a C o n f e d e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l a g i o i e l l e r i a ( C i b j o ) n e l l a t e r z a g i o r n a t a d e l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l a g i o i e l l e r i a d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p i n c o r s o a V i c e n z a . È c a m b i a t a l a s o c i e t à , n o n i m e c c a n i s m i d i m e r c a t o . P e r l a g e n e r a z i o n e Z , i d i a m a n t i n a t u r a l i n o n s o n o p i ù d e s i d e r a b i l i c o m e p o t e v a n o e s s e r l o n e l s e c o l o s c o r s o . M a i d i a m a n t i s o n o u n t i p o p a r t i c o l a r e d i b e n e : p i ù c r e s c e i l l o r o p r e z z o e p i ù p e r s o n e l i d e s i d e r a n o . È u n e s e m p i o d i “ b e n i V e b l e n ” . R a p a p o r t , p e r c i ò , i e r i h a l a n c i a t o a g l i o p e r a t o r i d e l m e r c a t o p r e s e n t i a l s u o t a l k u n m e s s a g g i o : c o l t i v a r e l e r e l a z i o n i c o n i l c l i e n t e c h e p u ò a c q u i s t a r e i l m e g l i o i n t e r m i n i d i q u a l i t à e r a r i t à . V a l e s o p r a t t u t t o p e r i g i o i e l l i e r i i n d i p e n d e n t i e p i c c o l e m a i s o n c h e n o n l a v o r a n o s u l l e g r a n d i p r o d u z i o n i . S e R a p a p o r t h a r i p e t u t o u n a n o t a l e g g e d i m e r c a t o , n o n s i g n i f i c a c h e a n c h e b e n i d i l u s s o c h e v i v o n o d e l l a l o r o r a r i t à n o n p o s s a n o p o r t a r e b e n e f i c i a c h i p r o b a b i l m e n t e n o n è u n o d e i c l i e n t i d e l l ’ a l t a g i o i e l l e r i a . C o n a c c a n t o i l p r e s i d e n t e d i C i b j o , G a e t a n o C a v a l i e r i , R a p a p o r t h a r i c o r d a t o l a s t o r i a d i T h e P e a c e D i a m o n d d a 7 0 9 c a r a t i , i l 1 4 e s i m o p i ù g r a n d e a l m o n d o , t r o v a t o n e l 2 0 1 7 i n S i e r r a L e o n e , e v e n d u t o s u l m e r c a t o a l l a c o n d i z i o n e d i d e v o l v e r e p a r t e d e l r i c a v o a l v i l l a g g i o d i K o r y a r d u d o v e a c q u a p o t a b i l e e s c u o l e e r a n o u n m i r a g g i o . I e r i , n e l l a t e r z a g i o r n a t a d i V i c e n z a o r o J a n u a r y d i I e g , l ’ E d u c a t i o n a l H u b d e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o v i c e n t i n o h a o s p i t a t o l ’ i n c o n t r o , p r o m o s s o d a A s s o c o r a l , ' L a f o r z a d e l s a p e r f a r e a r t i g i a n o : g i o v a n i i n p r i m a l i n e a ' . A l c e n t r o , i l r a c c o n t o d i u n m o d e l l o v i r t u o s o c h e , g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a F o n d a z i o n e C o l o g n i , I s t i t u t o F r a n c e s c o D e g n i e A s s o c o r a l , n e g l i u l t i m i a n n i s t a g e n e r a n d o r i s u l t a t i c o n c r e t i n e l l ’ i n s e r i m e n t o p r o f e s s i o n a l e d e i g i o v a n i a r t i g i a n i . C i r o M a z z a , d o c e n t e d i " D e s i g n d e l g i o i e l l o " d e l l i c e o a r t i s t i c o F r a n c e s c o D e g n i d i T o r r e d e l G r e c o d e l L i c e o h a r i c o r d a t o c o m e l a s c u o l a , u n i c a a l m o n d o p e r l a f o r m a z i o n e i n i n c i s i o n e e g l i t t i c a , d a q u a s i 1 0 0 a n n i a c c o m p a g n i i g i o v a n i v e r s o i l m o n d o d e l l a v o r o . G r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e C o l o g n i e A s s o c o r a l , i r a g a z z i p o s s o n o p a r t e c i p a r e a b o r s e d i s t u d i o e i n i z i a t i v e c h e v a l o r i z z a n o i l l o r o t a l e n t o . U n p r o g e t t o c h e c o n f e r m a c o m e s c u o l a , i s t i t u z i o n i e i m p r e s e i n s i e m e p o s s a n o a p r i r e c o n c r e t e o p p o r t u n i t à p r o f e s s i o n a l i n e i m e s t i e r i d ' a r t e . L a g i o r n a t a d i i e r i a l V o V i n t a g e h a c e l e b r a t o u n a v e r a i c o n a d e l l ’ o r o l o g e r i a . I n S a l a C a n o v a è a n d a t o i n s c e n a l ’ i n c o n t r o “ S u a m a e s t à i l G i l t ” , d e d i c a t o a l c e l e b r e G m t - M a s t e r R e f . 1 6 7 5 c o n q u a d r a n t e G i l t , r a c c o n t a t o a t t r a v e r s o l e v o c i d e g l i e s p e r t i e d e g l i a u t o r i d e l v o l u m e G m t - M a s t e r 1 6 7 5 – T h e G i l t E r a , d i A n d r e a P i c c i n i n i e M a r c o D i F a l c o . A f a r e d a i d e a l e c o r n i c e , u n a d e l l e m o s t r e p i ù a f f a s c i n a n t i d e l l ’ e d i z i o n e : 1 5 e s e m p l a r i G i l t p r o d o t t i t r a i l 1 9 6 0 e i l 1 9 6 7 , e s p o s t i i n o r d i n e c r o n o l o g i c o e a c c o m p a g n a t i d a m e m o r a b i l i a e m a t e r i a l i p u b b l i c i t a r i d ’ e p o c a . I l s e g n a t e m p o d ’ e p o c a è s t a t o p r o t a g o n i s t a , s e m p r e i n S a l a C a n o v a , a n c h e d e l l a r e g i s t r a z i o n e l i v e d e l p o d c a s t ' L a b o r a t o r i o ' c o n d o t t o d a D o d y G i u s s a n i , d i r e t t o r e d e L ’ O r o l o g i o , e c o n P i e t r o P a n n o n e , c o - a u t o r e d e l p o d c a s t , e G i o r g i a M o n d a n i , f o n d a t r i c e d i M o n d a n i W e b : ' I l c o l l e z i o n i s t a , q u e s t o s c o n o s c i u t o ? ' t r a p a s s i o n i , r i t u a l i e d i n a m i c h e d e l m e r c a t o v i n t a g e , h a t r a t t e g g i a t o i l p r o f i l o d e l c o l l e z i o n i s t a c o n t e m p o r a n e o .