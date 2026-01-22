Milano, 22 gen.(Adnkronos) - Inauguriamo la nuova tratta ferroviaria a distanza di circa tre anni dallavvio dei lavori, rispettando tutte le scadenze previste dal cronoprogramma e consegnando lopera finita per linizio degli imminenti Giochi Olimpici. Non posso che ringraziare tutto il personale di Ferrovienord e delle imprese coinvolte che hanno lavorato veramente con grande impegno e dedizione per raggiungere questo traguardo. Così Pier Antonio Rosetti, presidente di Ferrovienord, all'inaugurazione dellopera che collega il Terminal 2 dellaeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione.