M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i p r e n d i a m o i n c o n s e g n a i l r i s u l t a t o d i q u e s t i a n n i d i l a v o r i : d o m a n i a l l e 5 . 2 4 i l n o s t r o p e r s o n a l e a v v i e r à d a G a l l a r a t e i l v i a g g i o d e l p r i m o t r e n o d i r e t t o a i d u e T e r m i n a l d i M a l p e n s a " . C o s ì A n d r e a S e v e r i n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i T r e n o r d , a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ o p e r a c h e c o l l e g a i l T e r m i n a l 2 d e l l ’ a e r o p o r t o d i M i l a n o M a l p e n s a e G a l l a r a t e , l u n g o l a l i n e a f e r r o v i a r i a d e l S e m p i o n e . " I l n u o v o c o l l e g a m e n t o v e l o c i z z a g l i s p o s t a m e n t i f r a G a l l a r a t e e l ’ a e r o p o r t o e a u m e n t a l e c o n n e s s i o n i d a V a r e s e , P o r t o C e r e s i o , i l L a g o M a g g i o r e " , s o t t o l i n e a . " I l p r i m o b a n c o d i p r o v a s a r à l ’ e v e n t o o l i m p i c o : u n ’ o c c a s i o n e u n i c a p e r i l n o s t r o t e r r i t o r i o , i n c u i i l s i s t e m a d i m o b i l i t à g i o c a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e . N e l 2 0 2 5 5 , 3 m i l i o n i d i p a s s e g g e r i h a n n o v i a g g i a t o s u M a l p e n s a E x p r e s s ; l ’ o b i e t t i v o f i n a l e è a c c r e s c e r e u l t e r i o r m e n t e l ’ u s o d e l t r e n o v e r s o l ’ a e r o p o r t o , p e r u n a m o b i l i t à s e m p r e p i ù s o s t e n i b i l e e i n t e g r a t a ”