M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S i s o n o c o n c l u s i i l a v o r i d i r e a l i z z a z i o n e d e l n u o v o c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o t r a i l T e r m i n a l 2 d e l l ’ a e r o p o r t o d i M i l a n o M a l p e n s a e G a l l a r a t e , l u n g o l a l i n e a f e r r o v i a r i a d e l S e m p i o n e . L ’ o p e r a è s t a t a p r o m o s s a , c o o r d i n a t a e g e s t i t a d a F e r r o v i e n o r d , s o c i e t à d e l G r u p p o F n m . D a v e n e r d ì 2 3 g e n n a i o t u t t e l e c o r s e d e l M a l p e n s a E x p r e s s d i T r e n o r d i n p a r t e n z a d a M i l a n o C e n t r a l e a r r i v e r a n n o a G a l l a r a t e t r a n s i t a n d o d a i T e r m i n a l 1 e 2 d e l l ’ a e r o p o r t o d i M i l a n o M a l p e n s a e d e f f e t t u e r a n n o l o s t e s s o t r a g i t t o n e l l a d i r e z i o n e o p p o s t a , p a r t e n d o d u n q u e d a G a l l a r a t e . G r a z i e a l n u o v o c o l l e g a m e n t o , d a G a l l a r a t e s a r à p o s s i b i l e r a g g i u n g e r e l ’ A e r o p o r t o i n 8 m i n u t i – i l T e r m i n a l 2 – e i n 1 5 m i n u t i – i l T e r m i n a l 1 ; o g g i l o s p o s t a m e n t o r i c h i e d e m e z z ’ o r a . G l i o r a r i e i d e t t a g l i d e l n u o v o s e r v i z i o s o n o p u b b l i c a t i s u i c a n a l i d i c o m u n i c a z i o n e d i T r e n o r d ( s i t o t r e n o r d . i t e a p p ) . A l l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l l a n u o v a t r a t t a f e r r o v i a r i a , c h e h a i n c l u s o u n v i a g g i o p r o v a c o n u n t r e n o s p e c i a l e d a l l a s t a z i o n e f e r r o v i a r i a M a l p e n s a T e r m i n a l 2 a l l a s t a z i o n e d i G a l l a r a t e , h a n n o p a r t e c i p a t o , t r a g l i a l t r i , g l i a s s e s s o r i d i R e g i o n e L o m b a r d i a F r a n c o L u c e n t e ( T r a s p o r t i e M o b i l i t à s o s t e n i b i l e ) e F r a n c e s c a C a r u s o ( C u l t u r a ) , I l V i c e C a p o d i G a b i n e t t o d e l C o m m i s s a r i o e u r o p e o p e r i T r a s p o r t i e p e r i l T u r i s m o P i e r p a o l o S e t t e m b r i , i l p r e s i d e n t e d i F n m A n d r e a G i b e l l i , i l C o n s i g l i e r e d e l e g a t o d i F n m F u l v i o C a r a d o n n a , i l p r e s i d e n t e d i F e r r o v i e n o r d P i e r A n t o n i o R o s s e t t i , l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i T r e n o r d A n d r e a S e v e r i n i , l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i S e a A r m a n d o B r u n i n i , i l p r e s i d e n t e d i S a l c S i m o n P i e t r o S a l i n i . I l v i c e m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i E d o a r d o R i x i h a i n v i a t o u n m e s s a g g i o . I l c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o a d o p p i o b i n a r i o t r a i l T e r m i n a l 2 d e l l ’ a e r o p o r t o d i M i l a n o M a l p e n s a e l a l i n e a R f i d e l S e m p i o n e h a u n a l u n g h e z z a d i 4 , 6 k m d i n u o v o t r a c c i a t o v e r s o G a l l a r a t e . U n r a c c o r d o d i 1 , 1 k m v e r s o C a s o r a t e S e m p i o n e s a r à r e a l i z z a t o i n u n a s e c o n d a f a s e . I l t e m p o d i p e r c o r r e n z a t r a i l T 2 e G a l l a r a t e è d i 8 m i n u t i . I l c o m p l e t a m e n t o d e l l ’ i n t e r o p r o g e t t o p e r m e t t e r à l a c h i u s u r a d e l l ’ a n e l l o f e r r o v i a r i o i n t o r n o a M a l p e n s a e c o n s e n t i r à d i a m p l i a r e u l t e r i o r m e n t e i l b a c i n o d ’ u t e n z a d e l l ’ a e r o p o r t o , a t t r a v e r s o l a r i o r g a n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i n e l q u a d r a n t e N o r d O v e s t d e l l a r e g i o n e . L ’ i n t e r v e n t o , n e l s u o c o m p l e s s o , r a p p r e s e n t a i l c o m p l e t a m e n t o d e l l ’ a c c e s s i b i l i t à f e r r o v i a r i a d a N o r d a M a l p e n s a , e f a p a r t e , i n a m b i t o U e , d e l c o s i d d e t t o “ G l o b a l P r o j e c t ” M a l p e n s a T 1 – M a l p e n s a T 2 – l i n e a S e m p i o n e , d e l q u a l e è a t t i v o d a l 2 0 1 6 i l c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o t r a i t e r m i n a l T 1 e T 2 . L a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t a o p e r a p e r m e t t e r à d u n q u e d i p o t e n z i a r e g l i i t i n e r a r i v e r s o l ’ a r e a d i M i l a n o , r e n d e n d o l i p i ù e f f i c a c i , r a p i d i e s o s t e n i b i l i . L ’ a e r o p o r t o p o t r à d i v e n t a r e c o s ì u n n o d o d i i n t e r s c a m b i o c o n s e r v i z i f e r r o v i a r i d i b r e v e e m e d i o r a g g i o , a d a l t a v e l o c i t à e t r a n s f r o n t a l i e r i .