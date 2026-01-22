M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ P e r i l m i o t e r r i t o r i o è u n a g i o r n a t a d a v v e r o d a r i c o r d a r e , d e n s a d i s i g n i f i c a t i . I l n u o v o c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o p o r t a b e n e f i c i t a n g i b i l i a l l a p r o v i n c i a d i V a r e s e e i n p a r t i c o l a r e a l l a m i a G a l l a r a t e , o r a c o n n e s s a a l l ’ a e r o p o r t o a t t r a v e r s o u n v i a g g i o a g e v o l e d i p o c h i m i n u t i , c h e i n v o g l i e r à m o l t i a l a s c i a r e l ’ a u t o i n g a r a g e p e r f a r e u n a s c e l t a d i s o s t e n i b i l i t à . S i a p r e u n n u o v o c a p i t o l o p e r l a m o b i l i t à l o c a l e e n o n s o l o , u n a n u o v a p a g i n a d i c u i e s s e r e f i e r i e o r g o g l i o s i ” . C o s ì l ’ a s s e s s o r e a l l a C u l t u r a d i R e g i o n e L o m b a r d i a F r a n c e s c a C a r u s o c o m m e n t a l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ o p e r a c h e c o l l e g a i l T e r m i n a l 2 d e l l ’ a e r o p o r t o d i M i l a n o M a l p e n s a e G a l l a r a t e , l u n g o l a l i n e a f e r r o v i a r i a d e l S e m p i o n e .