M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a S e a c e l e b r a q u e s t a i m p o r t a n t e o p e r a , n o n s o l o p e r c h é c r e a u n c o l l e g a m e n t o d i r e t t o e v e l o c e s u f e r r o c o n G a l l a r a t e , c i t t à r i l e v a n t e n e l l ’ a r e a d i M a l p e n s a , m a a n c h e p e r c h é p o n e l e c o n d i z i o n i p e r c o m p l e t a r e i l p o t e n z i a m e n t o f e r r o v i a r i o a t t o r n o a l l ’ a e r o p o r t o a t t r a v e r s o o p e r e c h e c o m p o r t e r a n n o l ’ a l l a r g a m e n t o d e i c o l l e g a m e n t i f e r r o v i a r i t r a l ' a e r o p o r t o e l a z o n a n o r d d e l P a e s e , a n c h e v e r s o l a S v i z z e r a , c o n s e n t i r a n n o u n m i g l i o r e s e r v i z i o s u M i l a n o e p e r m e t t e r a n n o u n p i ù f a c i l e a c c o g l i m e n t o d e l l ’ a l t a v e l o c i t à . È u n a p a r t e d e l p o t e n z i a m e n t o i n f r a s t r u t t u r a l e f o n d a m e n t a l e p e r c o r o n a r e i l n o s t r o s o g n o d i r e n d e r e M a l p e n s a n o n s o l t a n t o u n o s n o d o p e r g l i a e r e i , m a u n o s n o d o i n t e r m o d a l e d e l P a e s e " . L o h a d e t t o A r m a n d o B r u n i n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i S e a ( S o c i e t à e s e r c i z i a e r o p o r t u a l i ) d i M i l a n o , a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o t r a i l T e r m i n a l 2 d e l l ’ a e r o p o r t o d i M i l a n o M a l p e n s a e G a l l a r a t e , l u n g o l a l i n e a f e r r o v i a r i a d e l S e m p i o n e . U n ’ o p e r a p r o m o s s a , c o o r d i n a t a e g e s t i t a d a F e r r o v i e n o r d , s o c i e t à d e l G r u p p o F n m . L ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ o p e r a a v v i e n e p o c o p r i m a d e i G i o c h i o l i m p i c i e p a r a l i m p i c i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , d u r a n t e i q u a l i s i s t i m a c h e i l t r a f f i c o a e r e o " s u b i r à u n a u m e n t o d i p i c c o , s o p r a t t u t t o t u r i s t i c o , n o n d i s s i m i l e d a q u e l l o c h e s i r e g i s t r a g e n e r a l m e n t e n e l m e s e d i l u g l i o " , c o n c l u d e B r u n i n i .