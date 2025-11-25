M i l a n o , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C h i a r a F e r r a g n i è p r e s e n t e i n a u l a a M i l a n o d o v e c o m p a r e c o m e i m p u t a t a : d e v e r i s p o n d e r e d i t r u f f a a g g r a v a t a ( d a l l ' u s o d e l m e z z o i n f o r m a t i c o ) i n r e l a z i o n e a l l e o p e r a z i o n i c o m m e r c i a l i ' P a n d o r o B a l o c c o P i n k C h r i s t m a s ' ( N a t a l e 2 0 2 2 ) e ' U o v a d i P a s q u a C h i a r a F e r r a g n i - s o s t e n i a m o i B a m b i n i d e l l e F a t e ' ( P a s q u a 2 0 2 1 e 2 0 2 2 ) ' . L ' i n f l u e n c e r è a r r i v a t a m o l t o p r e s t o - e d è r i u s c i t a a d e v i t a r e l e t e l e c a m e r e - p e r a s s i s t e r e a l l ' u d i e n z a a p o r t e c h i u s e . O g g i i l g i u d i c e I l i o M a n n u c c i P a c i n i d o v r à p r o n u n c i a r s i s u l l a c o s t i t u z i o n e d i u n a p a r t e c i v i l e ( u n ' a s s o c i a z i o n e d i c o n s u m a t o r i ) , m e n t r e l a d i f e s a c h i e d e r à l ' a b b r e v v i a t o . A p r o c e s s o o l t r e a C h i a r a F e r r a g n i c ' è i l s u o e x b r a c c i o d e s t r o F a b i o M a r i a D a m a t o e i l p r e s i d e n t e d e l c d a d i C e r e a l i t a l i a , F r a n c e s c o C a n n i l l o . P e r l a p r o c u r a , c h e o g g i p o t r e b b e d i s c u t e r e e c h i e d e r e l a c o n d a n n a , l ' i n f l u e n c e r a v r e b b e i n g a n n a t o i c o n s u m a t o r i e a v r e b b e o t t e n u t o , t r a m i t e l e d u e c a m p a g n e c o m m e r c i a l i , u n i n g i u s t o p r o f i t t o d i c i r c a 2 , 2 m i l i o n i d i e u r o , o l t r e c h e b e n e f i c i n o n c a l c o l a b i l i " d a l r i t o r n o d i i m m a g i n e " . I n p a r t i c o l a r e , l ' o p e r a z i o n e ' B a l o c c o ' a v r e b b e i n d o t t o " i n e r r o r e u n n u m e r o i m p r e c i s a t o d i a c q u i r e n t i " c o n v i n t i c h e c o n i l p r o p r i o a c q u i s t o P i n k ( a l p r e z z o d i 9 , 3 7 e u r o i n v e c e d i 3 , 6 8 e u r o d e l p r o d o t t o t r a d i z i o n a l e ) a v r e b b e r o f i n a n z i a t o l a r a c c o l t a f o n d i a f a v o r e d e l l ' o s p e d a l e R e g i n a M a r g h e r i t a d i T o r i n o . L ' a c c o r d o , i n v e c e , s i è r i v e l a t o d i v e r s o , a d i r e d e l l a p r o c u r a : l e s o c i e t à F e r r a g n i h a n n o i n c a s s a t o p o c o p i ù d i u n m i l i o n e d i e u r o p e r p u b b l i c i z z a r e v i a I n s t a g r a m l ' i n i z i a t i v a b e n e f i c a p e r l a q u a l e l a s o c i e t à B a l o c c o a v e v a d e s t i n a t o 5 0 m i l a e u r o a f a v o r e d e l l ' o s p e d a l e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l e v e n d i t e . U n p r e s u n t o " e r r o r e d i c o m u n i c a z i o n e " c h e s i s a r e b b e v e r i f i c a t o a n c h e n e l s e c o n d o c a s o c o n t e s t a t o .