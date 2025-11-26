R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - F r a t e l l i d ' I t a l i a h a i n v i t a t o a p a r t e c i p a r e a d A t r e j u , l a f e s t a d e l p a r t i t o c h e s i s v o l g e s o t t o l e f e s t e n a t a l i z i e , o l t r e c h e l a s e g r e t a r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , a n c h e g l i a l t r i l e a d e r d e l l e o p p o s i z i o n i . S e E l l y S c h l e i n h a d e t t o c h e c i s a r à s o l o a p a t t o d i a v e r e u n c o n f r o n t o c o n l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , i l p r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e , G i u s e p p e C o n t e , i l l e a d e r d i I t a l i a v i v a , M a t t e o R e n z i , e q u e l l o d i A z i o n e , C a r l o C a l e n d a , a n d r a n n o s i c u r a m e n t e . D i v e r s o è i l d i s c o r s o p e r A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i , i d u e f r o n t m a n d i A v s s o n o s t a t i i n v i t a t i . " S e v a d o ? M i d e v o n o d i r e l a d a t a , p e r c u i a n c o r a n o n s o " , d i c e B o n e l l i i n t e r p e l l a t o a l l a C a m e r a .