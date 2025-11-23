R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ’ A m b a s c i a t a d ’ I t a l i a a T e h e r a n s t a s e g u e n d o i l c a s o d e l l a m i n o r e F . s i n d a l l a p r i m a s e g n a l a z i o n e n e l n o v e m b r e 2 0 2 3 . L o c o m u n i c a i n u n a n o t a l a F a r n e s i n a , a g g i u n g e n d o c h e i l p a d r e d e l l a m i n o r e , A n d r e a P a p a l e , g i u n t o i n I r a n a i n i z i o n o v e m b r e , h a p r e s e n t a t o r i c h i e s t a d i u n d o c u m e n t o d i v i a g g i o p r o v v i s o r i o p e r l a f i g l i a , p e r p o t e r l a s c i a r e i l P a e s e . L a m a d r e , t e m p o r a n e a m e n t e a s s e n t e d a l P a e s e m a r a g g i u n t a t e l e f o n i c a m e n t e d a l l a S e d e , h a i n f o r m a t o p i ù v o l t e l ’ A m b a s c i a t a d ’ I t a l i a d i n o n a c c o n s e n t i r e a l l ’ e s p a t r i o d e l l a f i g l i a d a l l ’ I r a n i n s u a a s s e n z a . L a m i n o r e , c i t t a d i n a a n c h e b r i t a n n i c a e i r a n i a n a , r i s u l t a e s s e r e r e s i d e n t e a T e h e r a n c o n l a m a d r e . L ’ A m b a s c i a t a d ’ I t a l i a s t a l a v o r a n d o p e r f a c i l i t a r e u n ’ i n t e s a t r a i g e n i t o r i . L a p r i m a u d i e n z a d e l r i c o r s o p e r l ’ a f f i d a m e n t o d e l l a m i n o r e p r e s s o i l T r i b u n a l e d i C a l t a g i r o n e è p r e v i s t a p e r g e n n a i o 2 0 2 6 .