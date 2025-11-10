R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a s c a r s i t à d e l l ' a c q u a , l a d e s e r t i f i c a z i o n e e l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e s o n o a l c u n e p r o b l e m a t i c h e c h e a f f r o n t i a m o n e l l e r e g i o n i E u r o - m e d i t e r r a n e e e d e l G o l f o . P e r l ’ A s s e m b l e a P a r l a m e n t a r e d e l M e d i t e r r a n e o q u i n d i , è i m p o r t a n t e p a r t e c i p a r e a l p r e - s u m m i t d e l l a F a o i n p r e p a r a z i o n e d e l p r o s s i m o s u m m i t p a r l a m e n t a r e m o n d i a l e c o n t r o l a f a m e e l a m a l n u t r i z i o n e c h e s i t e r r à n e l 2 0 2 6 " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a G i u l i o C e n t e m e r o , p r e s i d e n t e d e l l a d e l e g a z i o n e p a r l a m e n t a r e i t a l i a n a e p r e s i d e n t e d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ A s s e m b l e a p a r l a m e n t a r e d e l M e d i t e r r a n e o , i n t e r v e n e n d o a l P r e - S u m m i t M e e t i n g i n p r e p a r a z i o n e d e l ' T h i r d G l o b a l P a r l i a m e n t a r y S u m m i t A g a i n s t H u n g e r a n d M a l n u t r i t i o n ' o r g a n i z z a t o d a l l a F a o a R o m a . " I l r i n f o r z a m e n t o d e i s i s t e m i a l i m e n t a r i - p r o s e g u e - n o n è s o l o u n a q u e s t i o n e d i p o l i t i c a a g r i c o l a , m a a n c h e u n o s t r u m e n t o c r u c i a l e c o n t r o l e m i n a c c e b i o l o g i c h e e i l b i o t e r r o r i s m o t a n t o c h e i l n o s t r o c e n t r o s t u d i P a m - C g s h a p u b b l i c a t o d i v e r s i r a p p o r t i s u l l ’ i m p a t t o d e l b i o t e r r o r i s m o , s u l l a s i c u r e z z a u m a n a e l a s a l u t e . E ’ c r u c i a l e a d a t t a r e i l n e s s o a c q u a - c i b o - e n e r g i a a l l ’ a u m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e . S o l o l ' a g r i c o l t u r a u t i l i z z a p i ù d i u n q u a r t o d e l l ' e n e r g i a g l o b a l e . C o m e A s s e m b l e a p a r l a m e n t a r e d e l M e d i t e r r a n e o d i a m o u n c o n v i n t o s u p p o r t o a l l a F a o s u q u e s t i t e m i e s i a m o f a v o r e v o l i a i p a r t e n a r i a t i p u b b l i c o - p r i v a t i . P e r q u e s t o m o t i v o a b b i a m o c o n t r i b u i t o e a c c o l t o c o n f a v o r e l ' I m p e g n o d i S i v i g l i a , s c a t u r i t o d a l l a r e c e n t e q u a r t a C o n f e r e n z a i n t e r n a z i o n a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e s u l f i n a n z i a m e n t o p e r l o s v i l u p p o " . " L ' A p M i n o l t r e s t a c o l l a b o r a n d o c o n l a B a n c a M o n d i a l e , i l F m i e l ' U n c t a d , l a C o n f e r e n z a d e l l e N a z i o n i U n i t e s u l c o m m e r c i o e l o s v i l u p p o , i n p r e p a r a z i o n e d e l l a p r o s s i m a e d i z i o n e d e l n o s t r o F o r u m e c o n o m i c o c h e s i t e r r à a M a r r a k e c h , i n M a r o c c o , i l 2 7 e 2 8 m a r z o d e l 2 0 2 6 e c h e s i c o n c e n t r e r à s u s t r a t e g i e a l u n g o t e r m i n e p e r l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e a n c o r a t e a s o l i d e b a s i d i s i c u r e z z a a l i m e n t a r e . S o l o s e a u m e n t i a m o g l i i n v e s t i m e n t i e i f i n a n z i a m e n t i p o s s i a m o r i s o l v e r e q u e s t e s f i d e " , c o n c l u d e .