R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " O g g i p o s s i a m o d e l i n e a r e l o s t a t o d e l l ’ a r t e d e l l a p r o f e s s i o n e i n f e r m i e r i s t i c a e d e l l e i n n o v a z i o n i c h e s i s t a n n o a f f a c c i a n d o i n q u e s t o p e r i o d o " . L o h a d e t t o E l e n a F a n t o n , d i r i g e n t e d e l l a d i r e z i o n e R i s o r s e u m a n e d e l S i s t e m a s a n i t a r i o r e g i o n a l e d e l V e n e t o , i n t e r v e n e n d o a l p a n e l ' U n n u o v o s i s t e m a s a n i t a r i o . L a r i f o r m a i n c a m m i n o ' d e l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t d i A r e z z o . I l l u s t r a n d o i l p e r c o r s o d e l n u o v o p i a n o s t r a t e g i c o p e r l ’ i n t r o d u z i o n e d e l l ’ a s s i s t e n t e i n f e r m i e r e , F a n t o n h a s p i e g a t o c h e s i t r a t t a d i " u n d o c u m e n t o n a t o d a l l a v o r o c o n d i v i s o d i m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , R e g i o n i , A g e n a s , F n o p i , S i d m i e C o n f e r e n z a d e l l e l a u r e e d e l l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e " , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a c c o m p a g n a r e l a f i g u r a " i n m o d o c o e r e n t e , s i c u r o e u n i f o r m e " n e l l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e e s o c i o s a n i t a r i e . A l c e n t r o d e l p i a n o c i s o n o " l a d e f i n i z i o n e d e g l i s t a n d a r d f o r m a t i v i c h e i l D p c m 2 8 f e b b r a i o 2 0 2 5 n o n d e t t a g l i a c o m p l e t a m e n t e " e " l a c a l i b r a z i o n e d e l l ’ i m p a t t o n e i s e t t i n g a s s i s t e n z i a l i " , p e r g a r a n t i r e q u a l i t à e s i c u r e z z a . I l d o c u m e n t o c o n t i e n e a l l e g a t i s u c o r s i , t i r o c i n i o , e s a m e d i q u a l i f i c a , d e f i n i z i o n e d e l f a b b i s o g n o f o r m a t i v o e i n t r o d u z i o n e g u i d a t a , c o n u n a r e g i a r e g i o n a l e n e l l e p r i m e f a s i a p p l i c a t i v e . N e l c o r s o d e l p a n e l è s t a t o r i c o r d a t o c h e l a C o m m i s s i o n e S a l u t e d e l l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e a u t o n o m e h a a p p r o v a t o i l p i a n o s t r a t e g i c o n e l l a s e d u t a d e l 2 6 n o v e m b r e 2 0 2 5 , t r a s m e t t e n d o l o o g g i a l l a C o n f e r e n z a u n i f i c a t a S t a t o – R e g i o n i p e r i l p r o s i e g u o d e l l ’ i t e r i s t i t u z i o n a l e . F a n t o n h a s o t t o l i n e a t o c h e i l l a v o r o " h a p r e s o f o r m a n e l l ’ a r c o d i p o c h i m e s i " g r a z i e a l l a c o n d i v i s i o n e d e l l ’ u r g e n z a e a l l ’ i m p e g n o d e i s o g g e t t i c o i n v o l t i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r e n d e r e o p e r a t i v e l e l i n e e a p p l i c a t i v e " n e l p r o s s i m o b i e n n i o " .