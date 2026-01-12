R o m a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ E s p r i m o i l m i o p i ù p r o f o n d o c o r d o g l i o e l a m i a v i c i n a n z a a l l a f a m i g l i a d e l l ’ o p e r a i o c h e h a p e r s o l a v i t a n e l l o s t a b i l i m e n t o d i T a r a n t o . U n a t r a g e d i a c h e c o l p i s c e t u t t a l a c o m u n i t à d e l l a v o r o ” . L o d i c h i a r a l a s e n a t r i c e d i I t a l i a V i v a A n n a m a r i a F u r l a n . “ I l m i o s o s t e g n o – p r o s e g u e – v a a l l a d e c i s i o n e d i F i m , F i o m e U i l m d i p r o c l a m a r e l o s c i o p e r o i m m e d i a t o : l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o n o n p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t a u n a v a r i a b i l e s e c o n d a r i a n é r i n v i a b i l e . È e v i d e n t e c h e o c c o r r a f a r e m o l t o d i p i ù p e r t u t e l a r e l ’ i n c o l u m i t à d e i l a v o r a t o r i . L a m a n u t e n z i o n e d e g l i i m p i a n t i d i p r o d u z i o n e e l a s i c u r e z z a n e i s i t i – c o n c l u d e F u r l a n – s o n o p a r t e i n t e g r a n t e d e l r i l a n c i o d e l l ’ e x I l v a . S u q u e s t o p u n t o , c o m e s u l f u t u r o d e l p r i n c i p a l e a s s e t s i d e r u r g i c o n a z i o n a l e , d a l G o v e r n o s i a t t e n d o n o a n c o r a r i s p o s t e c h i a r e e c o n c r e t e ” .